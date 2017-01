Consuelo Schuster conquista corazones boricuas

La cantante chilena Consuelo Schuster llegó a la isla hace varios días y solo bastó el cariño de los boricuas para que quedara encantada con Puerto Rico.

La vocalista, quien representó a su país en el Festival de la Canción de Viña del Mar en 2005, en entrevista con Metro se mostró feliz y contenta por la aceptación que ha tenido el tema “Aquí me tienes”, compuesto por el cantautor boricua Tommy Torres.

“Estoy feliz y súper contenta por el recibimiento que he tenido acá. Ha sido mucho más de lo que me podría haber imaginado. La gente me ha recibido con mucho cariño y la canción ha llegado a muchos corazones. Ver que a la gente le gusta mi música, que nos conectamos a través de ellas y conocer sus historias y ver la conexión que empiezas a tener con la gente, es lo más lindo”, expresó la intérprete.

Esta contó que la canción “la trabajamos juntos. La canción es de amor y habla sobre una relación real, los cuentos de hadas no existen como dicen. Uno tiene que lidiar con todas las cosas del otro, pero cuando hay amor eso pasa de largo. Al final, las historias no son perfectas. Lo lindo es que cuando existe el amor todo se puede”.

Schuster se encuentra promocionando en la isla el mencionado tema y su reciente disco titulado “Esta vez”, el cual contiene diez canciones como: “La tonta razón”, “Otra oportunidad” y “Después del adiós”, entre otras.

La mayoría de sus canciones relatan historias de amor y desamor, por lo que la cantautora se describe como una romántica empedernida. “El amor es un lenguaje universal. De la forma que me gusta escribir y componer siempre el amor es una parte fundamental de lo que uno quiere expresar. ‘Esta vez’ [su nuevo sencillo] tiene que ver con un despecho, es un hasta luego”, apuntó.

Sobre su relación con el puertorriqueño Tommy Torres, la artista manifestó que lo conoció en el Festival de Viña del Mar que este fue invitado y ella trabajaba en la organización del evento. “Yo dije ‘wao viene Tommy Torres, tengo que pasarle mi disco’. Le pasé el disco de 2013 que se llama ‘Caminante’ y el año pasado nos encontramos en Miami por gente en común y empezamos a trabajar con él”. Schuster no descarta hacer un dúo con el boricua.

La chilena, quien planifica desarrollar su carrera en la isla y seguir conquistando corazones locales, tendrá un ‘showcase’ mañana, viernes, en la terraza de The Mall of San Juan a las 7:30 de la noche.