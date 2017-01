Kristhielee aparece en pleno inicio de Miss Universo 2016

-“No necesitas que nadie te defina o te “complete”. Vienes listo de fábrica, con todas tus características organizadas: se llama ESENCIA”… Preparándome para todos los nuevos retos que me esperan en los próximos meses. ¿Que será? Pronto se irán enterando… mientras como siempre agradecida de todo el amor y el cariño que recibo diariamente. Linda noche a todos; -Kristhielee 💕 #miss #model #confidentlybeautiful #fashion #newlook #positive #positivevibes

A photo posted by Kristhielee Caride (@kristhielee_caride) on Jan 10, 2017 at 4:02pm PST