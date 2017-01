José Nogueras lleva a su familia a las parrandas navideñas en distintos escenarios del País

Como la temporada festiva es muy agitada a nivel profesional para el cantautor José Nogueras, la única opción que éste tiene para compartir con sus familiares es “llevarlos conmigo”.

Así lo demostró Nogueras en una parranda en el sector Carmelo Figueroa del barrio Quebrada Arenas en San Lorenzo, donde llegó con su esposa Marisell, sus hijas y hasta el yerno.

“Cuando salimos de cantar, entonces vamos a comer. ¡Todo el mundo se monta para la parranda! Cuando se acaba (el show), nos quedamos -en algunas ocasiones- dos días en un lugar…”, dijo.

El artista destacó que gran parte de las canciones de su 31 producción navideña, “La monto dondequiera” – además de la alegría y acento de pueblo que transmiten- “muchas de ellas tienen su mensaje liviano de buena vida, de vida limpia, de vida sana, de vida alegre, vida de amistad, de vida de futuro, de vida de no mirar atrás”.

Enfatizó, de inmediato, que “el disco tiene una alegría muy grande, pero a la vez acentúa cositas lindas que nos hacen falta como pueblo para seguir viviendo”.

Aunque su repertorio está lleno de clásicos navideños, Nogueras continúa creando, porque “hay mucha bendición”.

“Básicamente, Dios ha permitido que haya una claridad mental y un talento para tocar la guitarra con las melodías. A través de los años, tú sabes lo que le gusta al pueblo; cuando está buscando trulla, cuando busca jolgorio”, admitió.

Subrayó, en entrevista con la agencia Inter News Service (INS), que “sí se hace difícil, porque no puedes seguir ‘cogiendo el lechón, se mata y se pela y poniéndolo en la vara y dándole candela’. ¡Eso fue una vez! Tienes que estar pendiente, pero siempre hay algo…”.

Al despedir un año y comenzar otro, el experimentado artista afirmó que “tenemos que estar conscientes de que Puerto Rico y muchos países (se encuentran) sumergidos en una depresión económica con todo lo que conlleva eso, que no afecta solo el bolsillo, sino que la gente se deprime”.

“La economía norteamericana, igual que la china, la alemana y la inglesa, sentan las pautas para las otras del mundo”, comentó el intérprete.

Al ser cuestionado sobre lo que encierra esta festividad en su vida, el exponente musical respondió que “eso lo dice una canción mía: ‘Navidad es amor, es brindar de lo mejor, olvidemos los rencores y obsequiemos un perdón’’’.

José Nogueras fue enfático, por otro lado, en que “tenemos que reinventarnos, no te puedes echar a llorar. Antes teníamos un trabajo y éramos felices. Ahora hay que inventárselo, si no lo tienes. Hay espacio para diferentes servicios. Pero, si usted se echa a llorar, las cosas no van para ningún lado”.

Insistió en que este 2017 será un año de “ponerse de pie, de dejarnos de vagancia y echar pa’lante”.

El cantautor adelantó que, entre sus proyectos en agenda -aunque no quiso abundar- sobresale uno para trabajar con la diáspora.

José Nogueras seguirá con sus cápsulas de mensajes positivos en WKAQ 580 AM.