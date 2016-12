¿Joe Joe está avergonzado de Maripily?

Bueno la nana de vacaciones y me tocó ser una Súper Madre!😂😂😂 Siempre hay tiempo para cuidarnos nosotras como madre y también atender a nuestros hijos con amor👌🏾😉🙏🏾❣ Amando ser Madre!!🤗❣

A video posted by Maripily Rivera (@maripilyoficial) on Dec 27, 2016 at 4:46pm PST