Leer es salud, quédate en casa

Ante el decreto de emergencia por el Coronavirus, las autoridades recomendaron quedarse en casa para evitar el contagio y propagación del virus. Y leer siempre es sinónimo de bienestar.

Si te gusta leer, la distrubuidora JR Blue Label Management de Puerto Rico recomendó a Metro algunos libros, tanto para niños como para adultos, publicaciones que puedes encontrar en las farmacias Walgreens y tiendas Walmart o en la librería The Bookmark en San Patricio Plaza.

Infantiles:

Ellas – Historias de Mujeres Puertorriqueñas. Por Mya Pagán y Laura Rexach

Cuentos para niñas sin miedo – Es una recopilación de cuentos e historias clásicas y feministas. Por Myriam Sayalero, Ricardicus y Ricard Lopez

Dios, sé que estás allí (Libro bilingüe) Se apoya en el asombro de una fe infantil y celebra tanto a Dios como a su maravillosa creación. Cada verso ayuda a los pequeños a comprender que hay cosas en el mundo que no podemos ver, tocar, ni escuchar y sin embargo, son reales. E incluso si sienten que está distante, Él es tan real como el viento y el sol. Por Bonnie Rickner Jensen y Lucy Fleming

Fé cristiana:

Reina Valera 1960 Biblia 'Todo Nuevo', diseñada para aquellos que dan sus primeros pasos en la fe cristiana

Jesús El Dios que sabe tu nombre- Dividido en seis secciones (Emmanuel, Amigo, Maestro, Trabajador de milagros, Cordero de Dios, Rey que regresa), cada uno con varios capítulos, este libro no solo describe a la persona de Jesús, sino que también se zambulle en el corazón de Jesús hacia el lector. Por Max Lucado

Libro de oraciones del Papa Francisco – Por Papa Francisco

Adultos: Consejos de Cabecera -Parte 2. Por Dr. Francisco Cabanillas

Moralejas 2 – El libro cuenta con cerca de 100 moralejas irreverentes sobre el matrimonio, la niñez, mascotas, música y un sinnúmero de otros temas del comediante Miguel Morales

Desafiando la tierra salvaje – Un libro oportuno y necesario que desafía lo que pensamos sobre nosotros mismos y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Por Brené Brown

The End Is Always Near: Apocalyptic Moments, from the Bronze Age Collapse to Nuclear Near Misses. Por Dan Carlin

Jóvenes – Adultos

Crescent City. Por Sarah J. Maas

Chain of Gold. Por Cassandra Clare

My Dark Vanessa. Por Kate Elizabeth Russell