Lin-Manuel Miranda invita a boricuas a compartir sus historias a seis meses de María

El dramaturgo y músico boricua Lin-Manuel Miranda exhortó a través de su cuenta de Twitter a los boricuas a compartir sus historias del huracán María por la isla, a seis meses de su paso.

"Buenos días, hace 6 meses María azotó a Puerto Rico. Boricua dónde tú estabas?. Boricua, dónde estás hoy? Hoy, amplificaré tu historia", escribió Miranda en la famosa red social.

De inmediato, los seguidores comenzaron a publicar fotos del antes y después del paso del huracán por su área, y también de cómo luce hoy a seis meses de su azote, historias tristes, y algunos denunciaron las carencias que viven aún por la falta de servicios esenciales en sus zonas.

Estaba en mi casa en el pueblo de Canovanas con toda mi familia. Después del huracán no podíamos hacer nada porque las carreteras para poder salir de donde vivimos estaban bloqueadas. Ahora estoy en la universidad (UPRM) en mi casa todavía no ha llegado la luz. — Carlos (@samuelfocus) March 20, 2018

I was in Quebradillas with my family, listening to the radio, and hoping it would change course. Now I’m currently in University of Puerto Rico Mayagüez (RUM), getting ready to do a chemistry lab. Todavía hay semáforos frente al Colegio que están fundidos. — stardust✨ (@stargirljpg) March 20, 2018

6 months ago I was in my house, fearing the rain, the wind and looking at what seemed like the aftermath of a forest fire. Today I stand in that same house, looking out on how everything around me becomes green again with the patience that only plants possess. pic.twitter.com/EXVUhaHB8G — K. Rosado (@bookspy007) March 20, 2018