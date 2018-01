Laura Bozzo reveló que estuvo muerta por varios minutos

La presentadora de televisión Laura Bozzo contó en entrevista con Despierta América por Univisión que estuvo varios "minutos muerta" durante una operación a la que se sometió en Perú.

"Estuve al borde de la muerte, cinco operaciones, un médico me cortó el intestino. Estuve varios minutos muerta, me tuvieron que resucitar, fue además una negligencia médica. Yo por sacarme el útero. Dije: voy a sacarme el útero, los ovarios, yo ya estoy vieja hay que sacar todo para evitar el cáncer y me cortan el intestino", aseguró Bozzo.

"Estuve muerta prácticamente varios minutos, pero yo sentía dentro de mi una voz que me decía que no: que yo todavía no había terminado lo que había venido a hacer aquí".

Sobre este particular, Bozzo indicó que comenzó un proceso legal en contra de los médicos que pusieron en riesgo su vida.

"Ya inicié un proceso penal en Perú, y me vine con un hueco abierto en la barriga. ¿Ustedes se imaginan lo que es vivir ocho meses con un hueco así?, curándote día y noche, de verdad que ha sido muy difícil. Ha sido duro para mí".

Además compartió un poco de su libro autobiográfico "Más allá del infierno".

"Mi libro, eso va a ser una bomba nuclear. Señoras y señores desde ahora les advierto, se llama "Más allá del infierno". Lo cuento todo, va desde un chantaje del presidente de Perú, que fue una cosa terrible. Hay muchas cosas que me han pasado y que la gente no tiene ni idea de quién es Laura. Esto es un libro que va a ser una serie: "Más allá del infierno" y creo que tiene todos los ingredientes para que la gente se quede sumamente atrapada porque tiene mucho fondo. Mucho de lo que la gente quiere saber de Laura está en el libro".