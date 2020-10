Jenniffer González presenta sus propuestas de seguridad pública y lucha contra el narcotráfico

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, presentó el martes, parte de su agenda en el área de seguridad enfocada en combatir el narcotráfico, asegurar asignaciones de recursos y fondos para programas anticrimen, así como prevenir la violencia contra la mujer, la trata humana, y los crímenes de odio.

Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe

Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos han sido explotados como destino y punto de transbordo para las drogas ilícitas, se estima que entre el 70 y el 80 porciento de las drogas que llegan a estas islas se trasladas a los estados continentales, elevando la criminalidad.

A raíz de esto y gracias a los esfuerzos del entonces comisionado residente, Pedro Pierluisi, en el 2014 el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal ordenó a la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) publicar una estrategia bienal contra el narcotráfico en la frontera del Caribe. En enero de 2015, se publicó la primera estrategia de este tipo. Sin embargo, ONDCP no había actualizado el documento desde entonces.

González Colón, logró junto a la congresista Stephanie Murphy que se publicara en junio pasado la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, actualizada que articula los esfuerzos e iniciativas del gobierno federal para reducir las amenazas de drogas en Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En ella, se establecen tres objetivos generales: contrarrestar las redes criminales, fortalecer las capacidades de interdicción y aplicación de la ley y abordar e identificar rutas específicas de transporte de drogas.

Entre varios puntos, el documento indica que históricamente las tasas de asesinatos en los dos territorios han estado entre las más altas de los Estados Unidos y que muchos, si no la mayoría, de los homicidios y otros crímenes violentos están relacionados con el narcotráfico. Según las agencias de ley y orden, aproximadamente el 65% de todos los asesinatos en Puerto Rico pueden estar relacionados con las drogas.

La comisionada propone presentar legislación para codificar en ley federal el que ONDCP tenga que publicar una Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, enfocada en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos.

“Aseguraré que ONDCP implemente la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020 recientemente publicada y que el gobierno federal asigne los recursos necesarios en Puerto Rico y las Islas Vírgenes para llevarla a cabo. Velaré también por que esta importante herramienta de trabajo se actualice e incluya en futuras versiones de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, como se requiere actualmente gracias a los esfuerzos que realicé junto a la Congresista de Florida Stephanie Murphy”, dijo en comunicación escrita González Colón quien también buscará incrementar y fortalecer los recursos de ley y orden en Puerto Rico, incluyendo equipo, personal, tecnología y asistencia técnica y financiera.

Coordinación con el Zar Antidrogas de los Estados Unidos a Puerto Rico

Luego de la publicación de la Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe 2020, González Colón discutió con el Director de ONDCP, James “Jim” Carroll, su implementación y la necesidad de proveer recursos adicionales para combatir el narcotráfico y el crimen en Puerto Rico.

El llamado Zar Antidrogas del Presidente vino a la isla invitado por la comisionada quien le coordinó reuniones con las distintas agencias federales y locales de ley y orden. Al culminar la visita, el Director James Carroll expresó públicamente que su oficina trabajará para proveerle a las agencias federales y estatales los recursos necesarios para llevar a cabo una lucha efectiva contra estas amenazas, a lo que la congresista dará seguimiento.

Zona de Tránsito

La Zona de Tránsito, un área de 7 millones de millas cuadradas que incluye los corredores marítimos del oeste del Océano Atlántico, el Mar Caribe, el Golfo de México y el este del Océano Pacífico, ha sido un área de gran preocupación para las autoridades federales por la actividad criminal a lo largo de esta zona.

Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos son las únicas dos jurisdicciones de la nación localizadas geográficamente dentro de la Zona de Tránsito y han sido explotados como punto de destino y transbordo de drogas ilícitas enviadas a tierra firme. Según la Guardia Costera, el tráfico de cocaína a través de la Zona de Tránsito alcanzó aproximadamente 2,700 toneladas en el año fiscal 2017, 2,892.4 en el 2018 y 2,226 en el 2019. En el 2017, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza confiscaron casi 66,000 libras de narcóticos en y alrededor de Puerto Rico de los carteles de la droga y traficantes, más que en cualquier otro año registrado.

“Abogaré ante el Departamento de Justicia federal para que se considere proveer fondos bajo estos programas contra la trata humana en Puerto Rico. Sin embargo, reconociendo que dichos fondos tienen que ser solicitados directamente por las agencias y organizaciones, y que se adjudican de manera competitiva, abogaré para que el Departamento oriente sobre la disponibilidad de los programas y el proceso de solicitud”

La congresista logró la aprobación del H.R. 5869– Martime Border Security Review Act-de su autoría y el cual se convirtió en ley como parte del FAA Reauthorization Act of 2018, para que se realizara un análisis de las amenazas en la frontera marítima de los Estados Unidos. Esta evaluación incluye las amenazas terroristas y criminales a lo largo de la frontera marítima, las mejoras necesarias en los puertos marítimos para reducir la actividad delictiva y las vulnerabilidades actuales que impiden una seguridad fronteriza efectiva. El reporte fue sometido recientemente al Congreso para evaluación.

“Utilizaré los hallazgos en este reporte, junto a la recién publicada Estrategia Antinarcóticos de la Frontera del Caribe, para que se provea un financiamiento robusto a los distintos programas federales como he conseguido a lo largo de este cuatrienio, que el gobierno federal fortalezca e incremente el apoyo al Caribbean Corridor Strike Force y que se procesen más casos federales en Puerto Rico contra organizaciones criminales transnacionales que operan en el Caribe”, dijo la comisionada.

Recursos para combatir el crimen

González Colón ha logrado que se asignen recursos a la isla para combatir el crimen. Ejemplo de ello es que el Sector San Juan de la Guardia Costera cuenta con el mayor número de embarcaciones de respuesta rápida, 7 de las 38 que han sido comisionadas a través de la nación, mejorando así la capacidad para combatir el narcotráfico en Puerto Rico. Incluso, la comisionada es la madrina del séptimo fast response cutter asignado a la Isla, el USCGC Joseph Doyle.

Logró la inclusión de una enmienda de su autoría en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el Año Fiscal 2020 para expresar el sentir del Congreso que combatir las organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico de drogas en el Caribe es crítico para la seguridad nacional. Igualmente, indica que debe haber colaboración entre las agencias federales para mejorar las capacidades de monitoreo y maximizar la efectividad de las operaciones antidrogas en la región y que se deben asignar los recursos y equipos necesarios para apoyar e incrementar las operaciones antidrogas en el Caribe.

Consiguió que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes federal incluyera lenguaje para que las agencias federales de ley y orden den atención a la seguridad pública en Puerto Rico.

Además, abogó y aseguró fondos para la transición de helicópteros MH-65 a MH-60 en la Estación Aérea Borinquen de la Guardia Costera. Los helicópteros MH-60 mejorarán la efectividad de las misiones de seguridad fronteriza, de búsqueda y rescate. La congresista seguirá trabajando para garantizar que estos fondos se incluyan en el presupuesto final para el año fiscal 2021 acordado por la Cámara y el Senado federal.

González Colón busca asegurar el financiamiento robusto para los programas federales que proveen fondos anuales a las agencias estatales y municipales de ley y orden que, junto a las agencias federales, ayudan a proteger la frontera del Caribe. Estos programas son, , el Byrne Justice Assistance Grant (Byrne JAG) Program, el Community Oriented Policing Services (COPS) Hiring Program, el Project Safe Neighborhood Program, el High Intensity Drug Trafficking Areas (HIDTA) Program entre varios otros. y.

En coordinación con la Oficina del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, González Colón se compromete a abogar por nuevas plazas de investigadores “Criminal Investigator Deputy U.S. Marshal” y por lo menos una plaza de inspector del Grupo de Operaciones Técnicas que estén asignados específicamente en el Task Force que sirve al Distrito de Puerto Rico; así como por la obligación de fondos para reclutar el personal necesario.

Alto a la violencia por género

En el 2019, la Policía de Puerto Rico reportó 5,896 casos de violencia doméstica en contra de la mujer; mientras que en lo que va del año 2020, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres reporta 4,018 casos de violencia doméstica en contra de la mujer. Igual de preocupante han sido los continuos secuestros de mujeres en los últimos meses.

“Esto es escalofriante y es una práctica que no podemos normalizar. A raíz de esta alarmante cifra y de los recientes casos de mujeres desaparecidas, le solicité al Fiscal Federal para Puerto Rico Stephen Muldrow, crear un grupo de trabajo federal compuesto de agencias federales y estatales, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de educación superior para atender la violencia y crímenes violentos contra la mujer, proponer medidas inmediatas y de largo plazo para proteger a las mujeres contra la violencia. La creación de este grupo de trabajo fue anunciada la semana pasada junto con nuevas iniciativas y recursos asignados bajo el Violence Against Women Act (VAWA), adicionales a los que he conseguido durante estos últimos años”, dijo la comisionada quien es coautora de la ley bipartita para Reautorizar la Ley Debbie Smith (Ley Pública 116-104) que asigna fondos a estados y jurisdicciones para realizar análisis de muestras de ADN acumuladas de ofensores y víctimas de delitos incluidos los “rape kits”.

Te recomendamos:

“Como vicepresidenta del Caucus de la Mujer en el Congreso, siempre he apoyado la igualdad y la seguridad de las mujeres. Como comisionada residente mi compromiso es continuar abogando para que, a las instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro y agencias estatales relacionadas a los asuntos de la mujer se les sigan asignando los fondos necesarios para combatir la violencia doméstica, empoderar a las mujeres a salir adelante de cualquier relación de violencia”, añadió la congresista quien mientras fue presidenta de la Cámara de Representantes en Puerto Rico, creó el Caucus de la Mujer.

González Colón también expresó su consternación por los crímenes de odio que han estado incrementando en la Isla. “Como coauspiciadora de la ley que otorgaría derechos iguales a la comunidad LGBTTQ, estoy consternada por los crímenes de odio y asesinatos que hemos visto recientemente en la Isla en contra de esta comunidad. Abogaré ante el Departamento de Justicia federal para que se identifiquen los recursos y se investiguen con más rigurosidad y celeridad los casos contra crímenes de odio utilizando las facultades del Matthew Shepard and James Byrd, Jr. Hate Crimes Prevention Act que amplía la jurisdicción federal a investigar y llevar casos contra delitos violentos motivados por religión, raza, color, origen nacional, orientación sexual, identidad de género o discapacidad real o percibida de la víctima”.

Combatir la trata humana

La comisionada residente ha respaldado legislación (H.R. 467, H.R 295) liderado mesas de discusión, enviado misivas y abogado por financiamiento de iniciativas que combatan la trata humana tanto a nivel nacional como a nivel internacional.

González Colón se comprometió en continuar defendiendo mayores recursos para agencias y programas claves en la lucha contra la trata humana y la explotación infantil como lo es la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) que lidera en la isla el Puerto Rico Crimes Against Children Task Force (PRCACTF), los Human Trafficking Programs de la Oficina para Víctimas de Delitos del Departamento de Justicia federal, como para esfuerzos a nivel internacional a través de los Anti- Trafficking Programs del Departamento de Estado federal y USAID.

La congresista explicó que a pesar de que existen programas federales para atender este mal social, según la data publicada por el Departamento de Justicia federal en su página de internet, en Puerto Rico ninguna organización o agencia ha recibido fondos bajo estos programas, al menos recientemente.

“Abogaré ante el Departamento de Justicia federal para que se considere proveer fondos bajo estos programas contra la trata humana en Puerto Rico. Sin embargo, reconociendo que dichos fondos tienen que ser solicitados directamente por las agencias y organizaciones, y que se adjudican de manera competitiva, abogaré para que el Departamento oriente sobre la disponibilidad de los programas y el proceso de solicitud”, culminó la congresista.