Demandan reubicar refugiados fuera de escuelas

El Sindicato de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) se sumó a las voces que demandan al Departamento de la Vivienda que reubique los refugiados en otros lugares ante el uso de 40 escuelas como refugios.

La secretaria general del sindicato, Grichelle Toledo, destacó que entienden que el reclamo va dirigido a los Departamentos de Vivienda y Familia, ya que son las dependencias responsables de reubicar las familias afectadas.

“Solicitamos de una forma sensible, que se atienda el reclamo de estas comunidades, de estas personas que se encuentran en escuelas que son refugios para que ellos puedan ser reubicados en una vivienda digna y nuestros estudiantes puedan regresar a sus escuelas”, expresó Toledo en conferencia de prensa.

Grichelle Toledo | Foto: Dennis A. Jones

La líder sindical añadió que el pedido recae sobre Vivienda y Familia y no en Educación. “Estas dos agencias son las que básicamente tienen la responsabilidad mayor. Aquí lo que está pasando es lo mismo que con las inspecciones de las escuelas que una agencia dice no me toca a mi, le toca a esta otra, pero entendemos que en este momento a quien le toca tomar esa decisión sobre la reubicaciones de las personas sin hogar son Familia y Vivienda”, detalló la secretaria general del sindicato.

Según la página status.pr al presente hay 2,143 personas en 52 refugios alrededor de la isla, mientras, cada vez son más las voces que reclaman que el gobierno tome acción que resuelva la situación de los refugiados y a la vez facilite que los alumnos de esos planteles puedan regresar a sus clases.

Vivienda informó recientemente que entre las iniciativas para desalojar refugiados están la consolidación de refugios, alternativas de vivienda pública, facilitan coordinación de alternativas de asistencia de FEMA y llevan procesos de contratación para habilitación de nuevos refugios que cumplan con los estándares de FEMA.

Por otro lado también realizan procesos competitivos de contratación para la implementación del programa Tu Hogar Renace, habilitan lugares certificados que no sean escuelas y así reubicarlos, además de potenciar y facilitar el proceso de personas que cualifiquen para el programa de Sección 8.