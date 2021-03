Alumna del RUM recibe premio de estudiante del año a nivel regional

La estudiante Gabriela Yañez González, del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), obtuvo el premio Student Member of the Year 2020 de la Región 5 de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles (ASCE, por sus siglas en inglés), convirtiéndose en la primera mujer e integrante de un capítulo puertorriqueño en lograrlo.

La colegial, quien cursa el quinto y último año de su bachillerato en el Departamento de Ingeniería Civil, recibió la distinción tras competir con estudiantes pertenecientes a la mencionada región, que agrupa, además de Puerto Rico, a los estados de Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi y Alabama.

“Me tomó por sorpresa, cuando me nominaron y, mucho más, cuando gané, porque no soy una persona que busca reconocimiento, solo aspiro a ayudar a la comunidad y a motivar estudiantes hacia la carrera de la Ingeniería civil. No pensé que ganaría a nivel de la región, porque hay muchos capítulos estudiantiles con muchos más recursos. Cuando me enteré, quedé muy asombrada que me seleccionaran entre todos esos estados. Es un honor recibir este reconocimiento”, afirmó Gabriela, quien también ganó el premio Student of the Year a nivel de la sección de Puerto Rico.

Las nominaciones a este premio requieren que los candidatos sean miembros activos y sobresalientes del capítulo de la ASCE al que pertenezcan, así como también demostrar iniciativa para resolver problemas relacionados con la disciplina en su comunidad.

En el caso de Gabriela, se integró al capítulo del RUM desde que ingresó al Colegio en 2016, y ha ocupado varios puestos en la directiva, incluso el de presidenta. De hecho, fue la líder del colectivo cuando hizo historia junto a los demás integrantes al conseguir el tricampeonato en las competencias regionales de la entidad profesional el pasado año. Otro logro de su carrera incluye su participación en una inspección voluntaria de residencias en una comunidad en Lajas, luego del evento de mayor magnitud de la secuencia sísmica en el sur de Puerto Rico en enero de 2020.

“La victoria de Gabriela es aún más impresionante, porque no es solo la primera mujer en Puerto Rico en obtenerlo, sino la primera integrante de un capítulo puertorriqueño en lograrlo. Una realidad del campo de la Ingeniería civil es que es un área dominada, mayormente, por hombres. Este premio, por lo tanto, envía un mensaje para las generaciones que se están desarrollando, abre las puertas a otras féminas interesadas en esta disciplina”, indicó el ingeniero Héctor Colón de la Cruz, EiT y presidente de la sección regional de Puerto Rico de la ASCE, quien resaltó las cualidades de la embajadora colegial, entre estas, su liderazgo y responsabilidad.

La ASCE tiene su sede en Estados Unidos, pero se ha ampliado a nivel internacional con presencia en más de 170 países y más de 300 mil miembros. Se dedica al mejoramiento de la profesión de la Ingeniería civil, ya sea en el desarrollo de códigos de construcción o proveyendo recursos técnicos a ingenieros. El capítulo de Puerto Rico fue fundado en 1929 y es una de las secciones más antiguas alrededor del mundo. En la isla, hay dos capítulos estudiantiles: el del RUM y el de la Universidad Politécnica de Puerto Rico.

Gabriela, quien espera ingresar a escuela graduada en vías de obtener un doctorado en el área de Estructuras, exhortó a sus pares a no temerle a los retos.

“No se cierren a esas oportunidades por miedo a no triunfar o fallar, que eso no sea excusa para no hacer lo que verdaderamente les apasiona. Cualquier coyuntura que se les presente, atrévanse, háganlo bien, sin miedo y con mucho amor, no solamente por ustedes mismos, sino por el bien de toda la comunidad y de Puerto Rico. Hacer las cosas desinteresadamente, por amor al prójimo y a los demás, es lo que verdaderamente nos va a ayudar a salir adelante como país”, aseguró la joven.

Por su parte, el presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock, sostuvo que el reconocimiento a la estudiante es motivo de celebración y ejemplo para el pueblo puertorriqueño.

“Mis felicitaciones a Gabriela Yañez González en nombre de la comunidad universitaria. Este prestigioso reconocimiento exalta el trabajo, talento, disciplina y enfoque evidenciado por la destacada estudiante durante su carrera universitaria, demostrando que no hay obstáculo que no pueda superarse con constancia y determinación. Los logros de Gabriela constituyen, sin duda, un gran ejemplo y motivación para los jóvenes puertorriqueños. El mayor de los éxitos en sus proyectos futuros”, afirmó Haddock.

Asimismo, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, felicitó a la futura ingeniera por el liderazgo demostrado a lo largo de su ruta universitaria y por el honor que le confirió la prestigiosa entidad profesional.

“Enhorabuena a Gabriela por una trayectoria universitaria impecable en la que no solo logró brillar ella, sino que aportó a la comunidad con su conocimiento y talento. Su ejecutoria es ejemplo de la máxima realización de nuestros estudiantes en su desarrollo profesional y personal convirtiéndose en ciudadanos dignos para aportar al país y al mundo. Le auguramos una carrera llena de logros y triunfos”, precisó el rector.