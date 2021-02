Egresada del RUM combina exitosamente la ciencia y el arte

La doctora Amaris Torres Delgado, egresada del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ha logrado cosechar una exitosa carrera que le llena de inmensas satisfacciones al combinar sus dos grandes pasiones: la ciencia y el arte, como bailarina de salsa.

La graduada de bachillerato en Biotecnología del RUM, quien obtuvo el grado doctoral en Bioquímica y Biología Molecular de Massachusetts Institute of Technology (MIT) en 2016, se desempeña como científica de Desarrollo de Procesos, para la empresa farmacéutica Amgen, en Boston.

“Cuando estudiaba en el Colegio Nuestra Señora de Belén, en Guaynabo, sentí la curiosidad de comenzar mi carrera en la industria farmacéutica. Comencé en 2005 a estudiar Biotecnología en el Colegio, y gracias a mis mentores pude lograrlo. Durante el bachillerato, hice investigaciones, pertenecí a los programas Marc y Sloan, también a organizaciones como la Society of Hispanic Professional Engineers (SHPE), la Asociación Estudiantil de Biotecnología Industrial (AEBI) y hasta hicimos presentaciones fuera de Puerto Rico. Durante uno de los veranos visité MIT, donde realicé trabajos académicos más avanzados, ya que mi interés siempre fue la Bioquímica”, expresó.

A la par con su profesión, la doctora Torres Delgado se ha desarrollado como exponente del baile de la salsa, lo que le ha permitido formar parte de un colectivo dedicado a ese género y le ha servido como conexión con sus raíces caribeñas en la diáspora. Precisamente, fue en su paso por el campus mayagüezano de la UPR, donde descubrió esa vocación y comenzó a educarse en la disciplina.

“En Mayagüez fue que empecé a tener un poco de conocimiento, pues no me consideraba tan artística, ya que soy más deportiva. Inicié en Ballet Escenario, donde tomaba clases casualmente, pero no asistía de manera formal. Cuando me mudé a Boston para estudiar en MIT, descubrí este mundo que existe en el baile de la salsa fuera de Puerto Rico, en una ciudad donde reside una extensa comunidad latina. Entonces, en el laboratorio al que pertenecía, había una compañera puertorriqueña, que me motivó para que asistiera a varios eventos sociales”, relató.

A partir de ese momento, se embarcó en una travesía combinando ambos quehaceres. El baile comenzó a formar parte de su diario vivir, pues planificaba la agenda semanal con los eventos que organizaba el colectivo Masacote Entertainment, con quienes se unió para perfeccionar sus pasos. Junto al grupo, ha realizado diversas presentaciones culturales, entre ellos un festival puertorriqueño.

La egresada de la clase del 2010 del RUM agradeció y reconoció la calidad educativa que recibió de su querida alma mater, que le ha permitido desarrollarse a nivel profesional y personal. Una de sus metas es transmitir sus experiencias a otras personas, como ejemplo de lo que se puede lograr “al dar el máximo, aprovechar las oportunidades y ser recíproca con las bendiciones que he tenido en la vida”, puntualizó.

El presidente de la UPR, el doctor Jorge Haddock, afirmó que la destacada egresada es testimonio de la valiosa educación integral que ofrece la Universidad de Puerto Rico.

“El arte y la cultura son herramientas esenciales para el desarrollo integral del ser humano y la calidad de vida de la sociedad. Desde la UPR impulsamos una educación integral, que promueva el desarrollo de la más completa preparación académica, unida a las artes y las ciencias. Por esto, nos llena de orgullo el desarrollo profesional y personal de la doctora Amaris Torres Delgado. En momentos en que impulsamos el que más niñas y jóvenes se interesen y destacasen en carreras vinculadas a las ciencias y matemáticas, la doctora Torres Delgado es un gran ejemplo para ellas.¡Enhorabuena”, indicó el presidente Haddock.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del recinto mayagüezano, elogió las ejecutorias de la doctora Torres Delgado, al combinar su preparación científica con las bellas artes.

“Felicito a esta egresada del RUM por su labor en el campo de la farmacéutica, en el que representa la calidad de enseñanza recibida en nuestra institución, que, igualmente, le hizo brillar al obtener su doctorado en el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT). Por otro lado, me llena de regocijo ver su desarrollo en el arte, ya que ha demostrado que es posible fusionar ambas ramas de manera exitosa y que incluso se nutren una a la otra. Le deseo lo mejor siempre y que continué cosechando muchos triunfos”, precisó.