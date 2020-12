Tres exalumnos de la UPR Mayagüez reciben prestigiosos premios de ingeniería

Tres egresados del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), forman parte de la prestigiosa lista de ganadores de los Premios HENAAC 2020 (Hispanic Engineer National Achievement Awards Corporation), reconocimiento que otorga la organización Great Minds in STEMS (GMiS), a los mejores ingenieros y científicos de la comunidad hispana en los Estados Unidos de América.

El doctor Evaristo J. ‘Tito’ Bonano, gerente senior de los Laboratorios Nacionales Sandia y egresado de la clase de 1975, del Departamento de Ingeniería Química del RUM, recibió el Lifetime Achievement National Laboratory Award. Mientras, el ingeniero Eliezer Maldonado Montalvo, exalumno de la clase de 1995, del Departamento de Ingeniería Mecánica y director senior de negocios globales de Dow Inc., obtuvo el Executive Excellence Industry Award. Por su parte, el doctor Héctor J. Santos Villalobos, egresado del bachillerato y maestría en Ingeniería de Computadoras, 2003 y 2005, respectivamente, recibió el Outstanding Technical Achievement – National Laboratory Award. Santos Villalobos se desempeña como líder de grupo en investigaciones en el campo de biométrica e identidad y analítica de datos en la División de Ciencias de Seguridad del Laboratorio Nacional Oak Ridge.

Los tres colegiales, junto a otros 24 hispanos destacados, fueron honrados durante la trigésimo segunda conferencia anual de GMiS, titulada Every Challenge, Every Frontier.

En el caso de Bonano, original de Luquillo, y quien posee una maestría y un doctorado en Ingeniería Química de Clarkson University, esta es la segunda vez que la entidad lo reconoce, ya que, en el 2000, lo premió como Empresario del Año.

“El propósito de HEENAC no es solamente reconocer a ingenieros y científicos hispanos, sino también usarlos como modelo para las nuevas generaciones que están tratando de establecer sus estudios en las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Este premio no solo destaca los éxitos que he tenido profesionalmente, pero también los retos enfrentados en el transcurso de mi vida, por lo que me siento profundamente agradecido”, explicó el ingeniero puertorriqueño, radicado en Nuevo México, quien cuenta con una sólida trayectoria de 37 años especializado en el tema de ingeniería nuclear.

Por su parte, Maldonado Montalvo, quien posee dos maestrías: una en Ingeniería Mécanica, de Texas A & M, y otra en Administración de Empresas, de University of Houston Victoria, con una carrera laboral de 23 años en Dow Inc., expresó sentirse honrado por el reconocimiento.

“Estoy sumamente agradecido del grupo de HENAAC. Tienen un programa fantástico con la visión y la dedicación para desarrollar estudiantes en el campo de STEM. Durante la sesión virtual, conocí la calidad de estudiantes y a colegas boricuas, muchos trabajando en laboratorios de experimentación y en desarrollo técnico. Excelentes seres humanos. Fue muy interesante poder conversar con ellos, entender sus experiencias y nuevamente, tener la oportunidad de poner el nombre del Colegio de Mayagüez y de Puerto Rico en alto. ¡Fue muy bonito!”, sostuvo el ingeniero, natural de Humacao, quien reside en el estado de Michigan.

Del mismo modo opinó Santos Villalobos, quien posee un doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computadoras, de Purdue University y ya lleva una década en el Laboratorio Nacional Oak Ridge.

“Fue un honor ser nominado para esta premiación porque el Laboratorio tiene otros investigadores de ascendencia hispana que son tremendos. De hecho, en mi mensaje de aceptación destaqué el trabajo en equipo porque cuando miro hacia atrás, todo lo que he hecho, siempre hay otras personas involucradas en esos logros. Incluso las ideas que he aportado, vinieron fundamentadas en enseñanzas que otros proveyeron en mí. Mis papás me enseñaron a ser excelente y dar lo mejor de mí. Por eso, ha sido importante romper con los estereotipos al salir de Puerto Rico”, expresó el ingeniero, radicado en Tennessee, quien cuenta con unas seis patentes en el área de reconocimiento de ultrasonido.

Además de reconocer las trayectorias profesionales de hispanos destacados, la entidad otorgó los

GMiS STEM Scholars 2020. En esta ocasión, ofrecieron 104 becas auspiciadas por distintas empresas. La única joven en recibir esta dádiva de universidades en la isla, fue Glorian Serrano, estudiante de primer año de Ingeniería de Computadoras del RUM, quien recibió la beca de Chevron Corporation.

El doctor Jorge Haddock, presidente de la UPR y el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, felicitaron a los egresados por poner el nombre la Universidad, el Colegio de Mayagüez y el país en alto. Asimismo, a Glorian, por alcanzar este logro, desde temprano en su carrera universitaria.

“De parte de toda la comunidad universitaria, felicitaciones al ingeniero Eliezer Maldonado Montalvo, así como a los doctores Evaristo J. ‘Tito’ Bonano y Héctor J. Santos Villalobos. Sus logros enorgullecen a la Universidad de Puerto Rico y destacan el nombre de la isla a nivel global. Su talento, liderazgo, trabajo en equipo, destrezas adquiridas y pasión por lo que hacen, hoy les permiten cosechar grandes logros a nivel profesional, para beneficio de la ciencia y las comunidades. Sin duda, son ejemplo para las nuevas generaciones. ¡Enhorabuena!”, afirmó el presidente Haddock.

“En esta edición de los Premios HEENAC 2020, vemos cómo colegiales de varias generaciones fueron destacados por su gran desempeño en sus áreas de especialidad. Nos llena de inmensa emoción ver cómo nuestros egresados, son ejemplo de lo que implica el trabajo duro, la tenacidad, la inventiva y el liderazgo, entre otros valores, que les hicieron merecedores de esta importante distinción. Saber sus historias, y que esas trayectorias fueron reconocidas por GMiS, nos llena de gran honor del deber cumplido: desarrollar profesionales de excelencia. Enhorabuena para el doctor Bonano, cercano colaborador del RUM, al ingeniero Maldonado Montalvo y al doctor Santos Villalobos, siempre serán parte de nuestra cría colegial. En esta ecuación de triunfo, Glorian representa nuestro presente y nuestro futuro, nuestros estudiantes embajadores en este evento tan relevante para la comunidad latina. ¡Qué este sea el principio de muchos logros! Felicidades”, indicó el rector del RUM.