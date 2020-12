Terapista respiratorio boricua logra prestigiosa certificación nacional

En momentos cuando los terapistas respiratorios han cobrado gran relevancia en el manejo de pacientes de COVID-19, el joven puertorriqueño Kennyluis Rodríguez, egresado de la Universidad Adventista de las Antillas (UAA) en Mayagüez, obtuvo la prestigiosa certificación como “Registerd Respiratory Therapist” (RRT), que otorga The National Board for Respiratory Care, convirtiéndose en el primer boricua en 15 años a quien le ha sido concedido.

El proceso fue fuerte. Uno se tiene que preparar bien para poder pasar el examen, pero ahora gracias a Dios puedo ver los frutos de mi esfuerzo.

“Esto significa algo muy grande y especial, ya que era una de mis metas, la cual nunca pensé poderla alcanzar en el medio de una pandemia. Gracias a la calidad de estudio que la Universidad Adventista de las Antillas me dio, solo tuve que repasar y afilar mis conocimientos. Esto ya me ha abierto oportunidades y he recibido excelentes ofertas de empleo. También me permite especializarme en otras áreas como Cuidado Crítico, lo cual será mi próximo paso”, dijo Rodríguez.

La credencial de RRT es reconocida a nivel nacional como el estándar de excelencia para los profesionales del cuidado respiratorio y se obtiene luego de aprobar un examen práctico que, de ser aprobado con puntuación alta hace elegible al solicitante para tomar el examen de simulación clínica. Durante década y media ningún terapista respiratorio de la isla había logrado obtener la credencial RRT, que los destaca como profesionales de su campo altamente calificados.

“En la Universidad Adventista de las Antillas nos sentimos sumamente orgullos de Kennyluis por este importante logro. Además, nos reafirma que nuestra institución sigue capacitando a profesionales de excelencia”, expresó el Dr. Obed Jiménez, presidente de la UAA.

Durante la pandemia de COVID-19 ha quedado de manifestó la necesidad de capacitar más profesionales en el área de cuidado respiratorio, quienes son profesionales de primera línea para tratar a aquellos que han dado positivo al virus, evaluando y monitoreando las necesidades respiratorias de estos pacientes en todo el proceso de su cuidado médico. Es por eso que, como una de las instituciones líderes en la educación de terapia respiratoria y ciencias cardiopulmonares en Puerto Rico, tanto a nivel de grado asociado como de bachillerato, la UAA continúa identificando opciones para fortalecer la educación a sus estudiantes.

Como parte de esos esfuerzos, que incluyen alianzas estratégicas, la UAA fue informado de que su Programa de Terapia Respiratoria será el recipiente este año de la donación anual que realiza Dräger Company, que consiste de un ventilador de alta tecnología Evita® Infinity® V500, valorado en $40,000, que será utilizado para adiestrar a los estudiantes de terapia respiratoria en el avanzado Centro de Simulaciones de la institución.

“Publicaciones a nivel mundial como el New York Times han reseñado que es la falta de terapistas respiratorios y otros profesionales de la salud pulmonar, y no de ventiladores, lo que hace falta en este momento para continuar tratando a los pacientes de COVID-19. Agradecemos a Drager Company por esta gran aportación no solo para la UAA, si no para Puerto Rico. Estamos seguros de que recursos como éste son medulares para seguir capacitando terapistas respiratorios de excelencia”, concluyó Jiménez.