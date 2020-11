Científica boricua gana beca para educar sobre COVID-19

La organización de cambio social, Emerson Collective, anunció hoy su nuevo cohorte de Recuperación y Renovación en el que incluyó a la bióloga boricua, Mónica Feliú-Mójer.

Este grupo es multidisciplinario y cada persona tendrá la misión de explorar como la equidad y justicia dan forma a la pandemia.

En el caso de Feliú-Mójer, quien es la primera boricua en entrar al programa, dijo en redes sociales que desarrollará recursos en español para "ayudar a puertorriqueños a mantenerse seguros durante la pandemia de COVID-19".

La biologa es la Vice-directora de Ciencia Puerto Rico y directora de programa de alcance comunitario en IBiology.

BIG NEWS Y'ALL! I'm an @EmCollective Fellow! I’ll be developing culturally relevant, Spanish-language resources to help Puerto Ricans stay safe during #COVID19. Ultimately, the project will serve as a new model for inclusive and participatory #scicomm. #RecoverAndRenew https://t.co/S1KRYSOgYG

— Mónica Feliú-Mójer (@moefeliu) November 17, 2020