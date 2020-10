Jóvenes boricuas ganan competencia internacional "Young Reporters for the Environment 2020"

Tres jóvenes puertorriqueños participantes del programa “Young Reporters for the Environment” resultaron ser galardonados en la competencia internacional de periodismo ambiental.

El reportaje escrito “Once a Month” por Antoinette Cedeño alcanzó el primer lugar en la categoría de 18-25 años, el video reportaje “Ocean Acidification” por Raúl Falcón obtuvo el segundo lugar en la categoría de 15-17 años y el reportaje escrito “Biomimicry: The Salvation of the Dunes” por Gabriela Quiñones se colocó en el tercer lugar en la categoría de 15-18 años. Es el segundo año consecutivo en que jóvenes puertorriqueños alcanzan reconocimientos internacionales, destacándose entre 183 jóvenes participantes y sobre 200 reportajes ambientales sometidos para el 2020.

Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) maneja en Puerto Rico el programa de periodismo estudiantil internacional, Young Reporters for the Environment (YRE) pertenece a la entidad más grande en educación ambiental y hacia la sostenibilidad en el mundo “Foundation For Environmental Education” (FEE).

El programa brinda la oportunidad a estudiantes entre las edades de 11 a 25 años a realizar investigaciones, reportar hallazgos y brindar soluciones sobre alguna situación ambiental local o global, utilizando las herramientas del periodismo escrito, fotográfico o viodegráfico. Cada estudiante tiene la oportunidad de elegir la o las categorías en las que desea participar.

Este año el programa se ofreció simultáneamente en Mayagüez y San Juan gracias a alianzas con la Biblioteca Juvenil de Mayagüez y el movimiento “Ciencia en Popa” de la Universidad de Puerto Rico.YRE cuenta con el apoyo de destacados recursos periodísticos en la Isla que estuvieron a cargo de ofrecer las capacitaciones y guiar a los estudiantes durante el proceso. Al finalizar todos los talleres, los jóvenes presentan un reportaje en alguna de las categorías a competir. Un ganador por cada una de las tres categorías fue escogido para representar a Puerto Rico en la competencia internacional.

Ruz I. Deliz, directora ejecutiva de OPAS mencionó que: “para OPAS es un gran logro destacarnos por segundo año consecutivo en la competencia internacional y más aún en tiempos de pandemia donde los estudiantes, a pesar de los retos que hemos enfrentado, mantuvieron la motivación y su compromiso con el medio ambiente”.

OPAS es la entidad que administra el programa en Puerto Rico y está en busca de entidades que puedan auspiciar el programa para llevarlo nuevamente a cabo dentro del año escolar 2020-2021. YRE fue fundado en el 1994 por Foundation for Environmental Education (FEE), con sede en Dinamarca, con el propósito de proveer a la juventud las herramientas necesarias para conocer, informar y abordar la crisis ambiental utilizando el periodismo como estrategia.

La iniciativa cuenta con la participación de 30 países y más de 250,000 jóvenes. Para información adicional pueden acceder www.opaspr.org, OPAS PR en Facebook o llamar al (787) 230-7802.