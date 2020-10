Reconocen a joven puertorriqueña por iniciativa que busca cerrar brecha del género en campo de la tecnología

Una adolescente puertorriqueña forma parte de la tercera clase de The Mars Generation (TMG) de ganadores de los 24 Líderes e Innovadores menores de 24 años en STEAM y Ciencias Espaciales (Clase de 2020).

El grupo está compuesto por jóvenes de todo el mundo que están rompiendo barreras en los campos de la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM) y llevando las ciencias al público a través de intereses multidisciplinarios. Los ganadores más jóvenes de este reconocimiento internacional tienen 13 años.

En este exclusivo grupo, se encuentra la joven puertorriqueña Gia Mar Ramos, residente de Gurabo y estudiante de 12mo grado de Saint John’s School. Para ser considerado al premio, el nominado o nominada deben ser miembros del Programa de Liderazgo de Embajadores del Espacio de TMG, tener menos de 24 años el 1 de enero de 2020 y estar involucrados en un trabajo o un proyecto que se centre en STEAM.

Gia es fundadora de la iniciativa Girl Innovation. El programa busca cerrar la brecha del género en el campo de la tecnología. Girl Innovation, dirigido a niñas y adolescentes, ofrece campamentos de verano, cursos sabatinos de programación, robótica y seguridad cibernética y tiene un programa de mentoría para las interesadas en participar en competencias de STEM dentro y fuera de Puerto Rico.

Gia Mar Ramos / Suministrada

“Los premios 24 Under 24 elevan los logros de los jóvenes en los campos STEAM, empoderándolos y alentándolos a seguir trabajando por un futuro mejor”, dijo Abigail Harrison, fundadora y presidenta de The Mars Generation. "Los 24 Under 24 de este año están haciendo un trabajo excepcional en STEAM, y quizás aún más importante, en llevar el interés y la educación de STEAM más allá de sus computadoras y laboratorios, incluso en pueblos rurales y comunidades subrepresentadas".

Patrocinado en 2020 por Aerojet Rocketdyne, los ganadores de 24 Under 24 están involucrados en una variedad de intereses STEAM, incluida la fundación de organizaciones sin fines de lucro para la educación e inclusión científicas, el diseño de tecnología que será utilizada por los astronautas en el espacio y la creación de aplicaciones móviles para recursos médicos y de atención médica. , utilizando tecnología de aprendizaje automático para reutilizar recursos naturales y facilitando cursos en lugares donde la educación científica no ha sido una prioridad.

Los ganadores no sólo son activos en las comunidades académicas, sino que también ayudan a levantar voces subrepresentadas, inspirando a los jóvenes a alcanzar sus metas, mejorando la accesibilidad en los campos de STEAM y creando películas o escribiendo libros sobre sus descubrimientos. Los 24 Under 24 encarnan la filosofía de “ir más allá”, muchos de ellos fundando sus propias organizaciones y/o asesorando a jóvenes.

"Al igual que los jóvenes honrados en nuestra clase inaugural de 24 Under 24 , los ganadores de este año son embajadores de la misión de The Mars Generation de construir un mañana más fuerte al energizar a nuestros jóvenes de hoy sobre el espacio y STEAM sin importar lo que sea necesario", dijo Harrison. “STEAM cambia el mundo, y también las personas que no solo innovan, sino que también comparten ideas con pasión. De eso se trata 24 Under 24, y de cómo brilla nuestra clase 2020 ".