Converse lanza calzado deportivo inspirado en la Bomba puertorriqueña

Y lo mas cabron es que le presentamos la colección al ritmo de Lavoe. 🇵🇷🇲🇽🇩🇴 La colección fue creada por tres diseñadoras Latinas. Inspiradas por como definimos la femenidad en nuestras culturas. Entre nuestros puntos de inspiración estaban las Hermanas Mirabal, Selena Quintanilla y Frida Kahlo. Y lo mejor: todas nos llamamos Nic(h)ole! Estoy muy orgullosa y feliz del resultado final. Espero que se note! @ni_cole__jw @ncsiegfried @ayobyayokeys