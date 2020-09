Atlantic University arrasa en los premios de Cinematografía Rincón Film Festival 2020

Estudiantes de Atlantic University College (AUC) demostraron una vez más que ni siquiera una pandemia es límite para lograr la genialidad. Esa genialidad que les ha surgido debido a las más excelentes aptitudes, las cuales a través de la dirección y disciplina aprendida en AUC han podido aplicarlas a la necesidad social del momento.

Así las cosas, estos estudiantes de AUC recibieron 10 premios en el Rincón International Film Festival 2020. Tradicionalmente estas premiaciones se celebran anualmente, en una gala presencial, sin embargo este año la misma se realizó virtualmente el pasado martes, 8 de septiembre de 2020, debido a los protocolos de salud por la reciente pandemia.

Los estudiantes y las categorías en las que a cada uno les fue otorgado su premio son como siguen:

SPIRIT OF PUERTO RICO

Director's Choice:Mancha E' Plátano por José Rodríguez

ANIMATION

Director's Choice: Love, Dad por Gustavo Agosto

Best Puerto Rico Animation: Heart of Valentino por Orlando Cabrera

Audience Choice: Best Student Animation: Love, Dad por Gustavo Agosto

Audience Choice: Best Children’s Film: Free Fall por John Erick

DOCUMENTARY SHORT

Best Student Documentary: Jack Delano: Un Ruso Boricua por Katya González

NARRATIVE SHORT FILMS

Director's Choice Best Fiction: 2×4 por Joctan Misuto

Director's Choice Best Cinematography Documentary:Puntadas Invisibles por Evan Moreno

Director's Choice Best Student Film: Tras La Felpa por Kenneth Soto

Best Student Film: Umbral por Orestes Quesada

“Nuevamente, en Atlantic University College nos sentimos orgullosos de nuestros alumnos. Seguimos demostrando que aún bajo los estragos mundiales de salud y socioeconómicos que ha provocado la pandemia, nuestros estudiantes muestran la excelente calidad educativa que ofrece AUC. Una vez más nos reafirmamos y repito, que nuestros alumnos le prueban con hechos, no tan solo a Puerto Rico, sino al mundo, que están capacitados para triunfar en el mercado laboral en cualquier ambiente y conquistar cualquier reto.” dijo Heri Martínez de Dios, Vicepresidente Ejecutivo de AUC y Decano de Tecnología e Innovación.