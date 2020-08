Emotivo mensaje de agradecimiento de exfuncionario en recuperación por Covid-19

El exasesor de La Fortaleza, Omar Negrón Judice, publicó un emotivo mensaje en su cuenta personal, agradeciendo la cantidad de mensajes de cariño y esperanza que le han hecho llegar tras conocerse de que se encontraba hospitalizado por el coronavirus.

Según informó esta semana su hermano Harry Negrón en las redes sociales, el exfuncionario del gabinete de Ricardo Rosselló está en Unidad de Cuidado Intensivo como consecuencia del coronavirus. Se había indicado que Negrón Judice llevaba varios días hospitalizado, pero hoy fue trasladado a Unidad de Cuidado Intensivo.

"No tengo palabras para agradecer los miles de mensajes llenos de oraciones y buenos deseos. Siento que soy el hombre más afortunado sobre la faz de la tierra al saber que hay tanta gente linda pidiéndole a Dios por mi recuperación. Es hermoso recibir mensajes de tantos amigos, familiares, compañeros de escuela, compañeros de trabajo, hermanos de la política (incluso de partidos contrarios al mío). Me han hecho ver una vez más la grandeza del puertorriqueño. Peleamos, diferimos y opinamos de manera distinta, pero siempre estamos solidarios para ayudarnos los unos a los otros", comienza el mensaje en la cuenta de Negrón Judice.

"A pesar de que mi recuperación va a ser un poco lenta, me siento con mucho ánimo y deseos de salir pronto de la prueba más difícil que me ha tocado vivir. Gracias a Dios y a sus oraciones, estoy respondiendo a los tratamientos muy positivamente y se que pronto estaré celebrando una nueva etapa en mi vida, llena del amor y el cariño de tanta gente hermosa. Agradezco a Dios por la gran familia que me ha regalado. Por mi esposa, que se ha convertido en una gran guerrera, encargándose de nuestros hijos para que sientan que todo sigue con normalidad. A mis padres y mis hermanos porque no pasa una hora del día sin que me llamen o hablen con los médicos, verificando que todo esté bien o si me hace falta algo. Igualmente mis cuñ[email protected], [email protected], tí@s, vecinos, etc. Al igual que esos hermanos y hermanas que me regaló la vida. ¡Gracias a todos!", prosigue, según se publicó en Facebook.

"Se que es imposible mencionar a cada uno de ustedes, pero gracias de todo corazón por sus mensajes. Aunque se me haga difícil contestarlos todos, los estoy leyendo y me han hecho llorar como no tienen idea. Ah, y por último, al gran equipo de médicos y [email protected] que se han hecho cargo de mi en el Doctor’s Center en Manatí. Son unos titanes y el trato ha sido excelente. ¡Muchas Gracias a todos! En especial al Dr. Tito Blanco por sus atenciones. Una vez más, G R A C I AS ! ! ! Que Dios les bendiga siempre!!!!", finaliza el mensaje íntegro que posteó en su cuenta, una publicación de carácter público.

No tengo palabras para agradecer los miles de mensajes llenos de oraciones y buenos deseos. Siento que soy el hombre más… Posted by Omar Negrón Judice on Tuesday, August 25, 2020

El exgobernador Ricardo Rosselló, el actual candidato del PNP a Fortaleza, Pedro Pierluisi, y el senador William Villafañe, entre otros, han convocado a la oración y a que le envíen buenas vibras al exfuncionario que se recupera del coronavirus.