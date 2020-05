Estudiantes del RUM completan intercambio en Google

Tres estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), de la Universidad de Puerto Rico (UPR), culminaron con éxito el programa de intercambio tecnológico Google Tech Exchange, que inició este semestre académico de forma presencial en Mountain View, California, y se completó en versión virtual desde marzo hasta mayo, ante el nuevo panorama de confinamiento que trajo el COVID-19.

Karelys López Rivera, de Ciencias de Cómputos e Ingeniería; así como Daniel E. Torres Burgos y Cristian M. Ruiz Cruz, ambos de Ingeniería de Computadoras, demostraron su potencial y talento al convertirse en los representantes de la segunda clase colegial que se gradúa de esta prestigiosa jornada educativa y en la primera en lograrlo en el formato híbrido de este contexto histórico.

Los jóvenes fueron seleccionados para participar en la competitiva experiencia que ofrece la compañía multinacional especializada en servicios y productos relacionados con el internet, junto a 37 alumnos de alrededor de once instituciones de Estados Unidos que forman parte del Computing Alliance of Hispanic Serving Institutions (CAHSI).

“Esta es la segunda vez que la UPR en Mayagüez, es invitada a participar en este proyecto. Me siento orgullosa del desempeño de todos nuestros estudiantes, en especial de Karelys López Rivera, quien fue seleccionada para dar el discurso de graduación. Esto, sin duda, dio mucha visibilidad a nuestra institución, ya que contó como orador principal con Jeff Dean, líder de la división de Inteligencia Artificial de Google”, indicó la doctora Nayda Santiago, quien dirige la iniciativa en el RUM.

Según explicó la catedrática del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, el Google Tech Exchange es un esfuerzo en colaboración con CAHSI, una alianza entre la Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) y la Universidad de Howard, cuya misión es hacer accesibles oportunidades en la industria tecnológica a través de una experiencia de inmersión en computación para estudiantes y profesores seleccionados de las instituciones participantes. Los escogidos pasan un semestre en la sede de Google, ubicada en el famoso Silicon Valley en California, donde toman cursos de informática con contenido de vanguardia.

Santiago, quien es líder de la región sureste de CAHSI, que incluye a Puerto Rico y Florida, agregó que la visión de la entidad es aumentar en un 20 por ciento el número de hispanos cualificados con credenciales en el campo de la Computación para el año 2030. En la actualidad, esa cifra alcanza un 9 por ciento en Estados Unidos y Puerto Rico.

Los representantes del RUM iniciaron su jornada presencial en California el 17 de enero de este año, hasta el 6 de marzo, cuando se interrumpió el programa por la pandemia del coronavirus, que los hizo regresar a suelo boricua para completarlo virtualmente. La graduación se celebró el pasado 4 de mayo.

El intrépido trío colegial expresó su agradecimiento por haber sido seleccionado para representar al Recinto, a la UPR y al país en tan prestigiosa organización, cuyo exclusivo currículo de cursos intensivos, junto a la vivencia social, les permitió ampliar sus horizontes.

“Es una experiencia que brinda demasiadas herramientas y conexiones que nunca pensé obtener en mi vida universitaria. Desde mentores, facultad, hasta ejecutivos, todos estuvieron dispuestos e interesados en atender nuestras dudas y ayudarnos a crecer como individuos y como profesionales en la industria”, expresó Cristian.

Igualmente, Karelys, considera que se trató de una gran plataforma de crecimiento a nivel competitivo.

“Me considero muy afortunada de haber sido parte de este programa, que, me brindó la oportunidad de explorar diferentes áreas en las que me puedo especializar. Poder ver una compañía tan grande te permite retarte como profesional en desarrollo. Este intercambio ha impactado mi vida por siempre”, opinó la colegial.

Asimismo, Daniel catalogó este reciente semestre entre California y Puerto Rico como uno lleno de aprendizaje y enriquecimiento personal.

“A través del programa he aprendido sobre programación y liderazgo, además de haber crecido como profesional. Me siento más confiado en mis habilidades y en mi futuro. No solo hice conexiones, también pude establecer buenas amistades. Nunca olvidaré esta experiencia”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la UPR, doctor Jorge Haddock, felicitó a los tres estudiantes por ser la mejor representación del talento universitario que, pese a la adversidad, cumplió exitosamente la jornada educativa en la prestigiosa empresa.

“Nuestras felicitaciones a Karelys, Daniel y Cristian por el logro alcanzando en el contexto histórico en el que nos encontramos. Confiamos en que el conocimiento y destrezas adquiridas puedan aportar al desarrollo de nuevas experiencias y mejorar procesos administrativos y académicos en el principal centro docente de Puerto Rico. Su pasión y constancia dan esperanza a nuestro pueblo. Gracias por ser ejemplo de la tradición de excelencia que fomenta la Universidad de Puerto Rico y por hacer brillar el nombre de Puerto Rico en una empresa de tanta relevancia a nivel internacional. ¡Enhorabuena!”, destacó Haddock.

Mientras, el rector del RUM, doctor Agustín Rullán Toro, destacó la hazaña de los futuros ingenieros colegiales, quienes no solo lograron ser admitidos en el competitivo programa, sino que lo culminaron en medio de la crisis de la pandemia.

“Ustedes son ejemplo de que, aparte de una buena preparación académica, es necesaria esa resiliencia al cambio para superar los obstáculos. Hoy día, la mayoría de las empresas busca estas cualidades en sus potenciales recursos humanos, y por eso siempre selecciona a nuestros estudiantes, quienes superan las expectativas en cualquier rol que desempeñen. Nos llena de orgullo saber que representaron tan dignamente a nuestro Recinto, a nuestra Universidad y a nuestro país”, puntualizó.