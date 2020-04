Adelantan graduación de estudiantes de medicina para que se unan contra el COVID-19

Unos 59 estudiantes de la Escuela de Medicina de Ponce Health Sciences University (PHSU) recibirán por adelantado el grado de doctor en medicina (MD) con el fin de que puedan prepararse para iniciar, según programado, sus respectivas residencias en hospitales en Puerto Rico y en Estados Unidos, y unirse a la fuerza laboral de médicos que apoyan los esfuerzos contra el coronavirus.

Las áreas de especialidad en las que fueron aceptados estos nuevos médicos incluyen: medicina de emergencia, cirugía, dermatología, medicina interna, medicina de familia, neurología, obstetricia y ginecología, pediatría, radiología, radiología oncológica y radiología diagnóstica.

“Nos llena de gran orgullo saber que estos nuevos profesionales se insertarán en la práctica de la medicina en uno de los momentos de mayores retos para el campo de la salud. Todos ellos cuentan con los méritos y el compromiso para poner a la disposición de la ciudadanía sus conocimientos y el deseo de ayudar en este momento histórico”, expresó el rector de PHSU, el doctor José A. Torres Ruiz.

Por otra parte, la decana de la Escuela de Medicina de PHSU, doctora Olga Rodríguez de Arzola señaló que: “han recibido una preparación de altura, guiados de la mano por los mejores profesionales de la salud y apoyados por un equipo multidisciplinario que determinó que están listos para poner en práctica sus conocimientos. Para todos ellos nuestro agradecimiento por confiar sus estudios en medicina en Ponce Health Sciences University y los mejores deseos de éxito en todo lo que emprendan”.

Del grupo de futuros especialistas, 18 llevarán a cabo su residencia en Puerto Rico en Centro Médico, Hospital de Veteranos, Hospital San Lucas, Hospital Damas, San Juan City Hospital y en el Programa de Psiquiatría de PHSU.

Programas en los Estados Unidos donde han sido aceptados nuestros estudiantes incluyen programas de: Baylor College of Medicine, University of Miami, John Hopkins, Mayo Clinic, Boston University Medical Center, New York University, Case Western, University of Rochester, University of Texas, University of Nevada y muchos otros.

Te podría interesar: