Artistas se unen para recitar poema Esperanza en medio del coronavirus

Un grupo de artistas y actores de reunieron para recitar el poema Esperanza, de Alexis Valdés, bajo la música de Arturo Sandoval, con motivo de la emergencia del Covid-19.

En el mismo participó el cantante puertorriqueño Gilberto Santarrosa, acompañado de actores y actrices y diversos artistas.

Miralo aquí:

En la pieza participaron declamando:Andy Garcia, Diego el Cigala, Hector Nedina, Marta Hazas, Erika Ender, Luis Alberto Garcia, Santiago Segura, Guillermo Lobo, Odin Dupeyron, Gilberto Santa Rosa, Nacha Guevara Mezzo Soprano, Beatriz Luengo, Adriana Barraza, Marcelo Adnet, Milagros German, Jochy Santos, Pepe Viyuela, Ismael Cala, Alva Robersi, El George Harris, David Chocarro, Angelica Maria, Angelica Vale, Eva Ayllon, Paulina Galvez, Javier Veiga, Jaqueline Arenal, Maria Isabel Diaz, Raul Gonzalez, Dani Rovira, Laura de La Uz, Miguel Del Sel, Jorge Cao, Carlos Hipolito, Claudia Valdes, Alberto Pujols, Beatriz Valdes, Alexis Valdes Real y Arturo Sandoval.

Lee el poema:

Cuando la tormenta pase

Y se amansen los caminos

y seamos sobrevivientes

de un naufragio colectivo.

Con el corazón lloroso

y el destino bendecido

nos sentiremos dichosos

tan sólo por estar vivos.

Y le daremos un abrazo

al primer desconocido

y alabaremos la suerte

de conservar un amigo.

Y entonces recordaremos

todo aquello que perdimos

y de una vez aprenderemos

todo lo que no aprendimos.

Ya no tendremos envidia

pues todos habrán sufrido.

Ya no tendremos desidia

Seremos más compasivos.

Valdrá más lo que es de todos

Que lo jamas conseguido

Seremos más generosos

Y mucho más comprometidos

Entenderemos lo frágil

que significa estar vivos

Sudaremos empatía

por quien está y quien se ha ido.

Extrañaremos al viejo

que pedía un peso en el mercado,

que no supimos su nombre

y siempre estuvo a tu lado.

Y quizás el viejo pobre

era tu Dios disfrazado.

Nunca preguntaste el nombre

porque estabas apurado.

Y todo será un milagro

Y todo será un legado

Y se respetará la vida,

la vida que hemos ganado.

Cuando la tormenta pase

te pido Dios, apenado,

que nos devuelvas mejores,

como nos habías soñado.