Aceptan estudiante boricua en la Universidad de Harvard

La misión de que cada estudiante alcance las metas más altas y cuenten con las oportunidades académicas y universitarias sin importar las barreras socioeconómicas se cumplen una vez más. Melanie Rodríguez, estudiante del programa Bright Stars de Fundación Kinesis fue aceptada en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Rodríguez, estudiante de la Escuela Secundaria Especializada en Ciencias, Matemáticas y Tecnología (CIMATEC) de Caguas, se ha destacado a su corta edad como una de las fundadoras de Latinas in STEAM, grupo para promover, apoyar y empoderar a jóvenes latinas en profesiones relacionadas a STEAM, que incluye las disciplinas de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. El mismo fue creado también junto a otra estudiante del programa Bright Stars de Kinesis, Paola Lee.

“Kinesis me ha ayudado en el proceso de admisión universitaria y me ha apoyado muchísimo en mi proyecto de Latinas in STEAM. Han sido un recurso, que junto a la ayuda de mi escuela CIMATEC, me han permitido desarrollar mi liderazgo, curiosidad intelectual y me han motivado a luchar por mis metas y proyectos y me han provisto de todas las herramientas necesarias para crecer, recalcando la importancia de ayudar a los demás”, celebró la joven, quien recientemente celebró el primer evento para promover las carreras STEAM en la Universidad Interamericana y aspira convertirse en una ingeniera.

Para José Enrique Fernández, presidente fundador de Kinesis, el logro de esta joven demuestra una vez más que la educación y unión de voluntades en beneficio de todos los estudiantes puertorriqueños más allá de cualquier limitación, son clave para un mejor país.

“Nos sentimos muy orgullosos del logro de Melanie que no solo es una estudiante con talento, sino de una estudiante puertorriqueña, parte de la familia Kinesis, que ha demostrado que la pasión por un sueño mueve barreras”, sostuvo.

“El logro de esta joven nos impulsa a continuar trabajando por nuestros estudiantes. La educación debe estar fuera de colores partidistas y de toda burocracia que fraccione las oportunidades académicas en beneficio de nuestros jóvenes y sus necesidades”, enfatizó.