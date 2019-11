Estudiante del RUM se destaca en competencia de Seguridad Nacional

La colegial Annette M. Colón Mercado, estudiante de maestría en el Departamento de Química del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR), formó parte del equipo ganador del segundo lugar en la competencia estudiantil DHS Summit Grand Challenge 2019, como parte del Centro de Excelencia del Department of Homeland Security (DHS), que tuvo lugar recientemente en la Universidad de George Mason en Arlington, Virginia.

Colón Mercado participó en este evento como investigadora del Awareness and Localization of Explosives-Related Threats (ALERT CE), liderado por la Universidad de Northeastern, que es aliada del RUM. Los equipos, en representación de varias universidades, tuvieron la tarea de identificar una amenaza emergente para la seguridad nacional, planteada por sistemas aéreos no tripulados, conocidos como UAS y desarrollar una estrategia para contrarrestarlo. Por lo tanto, les correspondía proponer una posible solución basada en la creación de políticas y del desarrollo de tecnologías, prototipos, bases de datos u otros conceptos innovadores.

“Esta oportunidad es importante, no solo por el beneficio de colaborar con otros estudiantes del mismo proyecto, sino por la experiencia de presentar una posible solución al problema existente, el cual afecta la seguridad de nuestros conciudadanos. Este trabajo me permitió demostrar cómo nuestros sistemas tienen el potencial de complementar los usos positivos de la tecnología de los drones”, expresó la alumna graduada del RUM, quien fue la única embajadora colegial.

El panel de jueces evaluó las presentaciones basándose en el valor que le puede conferir al DHS la solución propuesta, el nivel de innovación del resultado, la viabilidad de la implantación de esa solución y el factor no divulgado.

Por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM, elogió las ejecutorias de la estudiante graduada Colón Mercado, quien representó a la institución con la altura que exige el mercado laboral.

“Felicito a esta colegial que nos ha llenado de orgullo por su dedicación y entrega en su desempeño. Ella es ejemplo de que nuestros universitarios están capacitados para enfrentar las exigencias del mundo. Jóvenes como Colón Mercado nos reafirman el compromiso que tenemos con nuestra institución”, manifestó Rullán Toro.

Mientras, el doctor Jorge Haddock Acevedo, presidente de la UPR, se unió a las expresiones de felicitación al destacar la hazaña científica de la universitaria.

“El logro de Annette M. Colón Mercado nos llena de orgullo y lo celebramos junto a nuestra comunidad universitaria. Es el resultado de su capacidad académica y esfuerzo, y refleja el liderazgo de la Universidad de Puerto Rico en el área de investigación, mediante el desarrollo de importantes estudios que trascienden fuera de la isla y hacen brillar a Puerto Rico”, destacó.

El Presidente de la UPR también extendió una felicitación al doctor Samuel P. Hernández Rivera, catedrático del Departamento de Química del RUM y mentor de la estudiante premiada “por destacar y elevar a nivel global los conocimientos que adquieren nuestros estudiantes graduados”.