Joven boricua con autismo publica su libro "Una vida autista sin libreto"

Ante la necesidad de concienciar a la comunidad con autismo sobre su diagnóstico de Asperger, el joven Antonio Hernández Pumarejo decidió escribir su libro: “Una vida autista sin libreto”.

El joven puertorriqueño quien estudió administración de empresas indicó en entrevista con Noticentro que busca inspirar con su libro a otros, en especial a las personas con su misma condición por medio de las diferentes situaciones que enfrentó en su vida y de igual forma "ayudar a esas familias, a esa comunidad, para crear conciencia en nuestra sociedad para un mejor porvenir".

Hernández quien se mudó hace 8 años a Orlando, Florida, contó que “cuando me mudé para la Florida yo estaba estudiando en la Universidad de Puerto Rico, y pasé por diferentes retos de vida. Entonces tomé la decisión de tomar como una pausa en términos de lo que estaba haciendo en mi vida. Me mudé a Orlando y empecé a buscar trabajo, a adquirir experiencia laboral, en el área de servicio al cliente y ventas, que son áreas que para una persona autista no es común".

Sobre este cambio en su vida, Hernández compartió que “fue un proceso bien difícil. Bregando con mi discapacidad, el reto más difícil que yo he tenido en mi vida ha sido en términos de la comunicación social, como interactuar con otras personas, ese siempre ha sido mi reto principal".

"En ese momento tuve que cambiar mi mentalidad. Yo no voy a dejar que el autismo y el Asperger determine lo que puedo hacer y no puedo hacer", reflexionó.

El joven graduado de la Universidad de Florida con honores, explicó que en su libro habla "sobre mi vida con el espectro autista desde la niñez hasta la adultez. Hablo de situaciones que yo enfrenté que son comunes para otras personas autistas y también hablo de situaciones que quizá no sean comunes, de esos retos, pero más importante hablo de cómo pude sobrepasar esos retos para poder lograr metas claves en mi vida".

Antonio también cuenta con su página de internet: www.tonyhpuma.com

De acuerdo con la National of Neurological Disorders and Stroke, el síndrome de Asperger (AS) es un trastorno del espectro autista, uno de un grupo distintivo de afecciones neurológicas caracterizadas por un mayor o menor impedimento en las habilidades del lenguaje y la comunicación, al igual que patrones repetitivos o restringidos de pensamiento y comportamiento.