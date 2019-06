Joven diseñadora de moda de Cayey llega al New York Fashion Week

Desde niña, Ashleen Castillo supo que el arte, el diseño y la moda era su pasión personal. La joven cayeyana, producto de la Escuela Miguel Meléndez Muñoz, es ya una diseñadora de modas que apunta a la innovación como cauce para crear desde ropa y accesorios, hasta carteras y zapatos.

Como a tantas otras personas, el paso del huracán María dejó secuelas en su vida y empredió vuelo a otras ciudades para trabajar, aprender, pero tendiendo en mente que a su isla iba a regresar.

“Cuando salí de la isla inicié estudios en el Moore College of Art & Design en Filadelfia. Llegué sin conocer a nadie, pero siempre tuve claro lo que quería”, comentó la joven.

"Luego de ir conociendo personas del mundo de la moda, decido ir a trabajar a Trama Textiles en Quetzaltenango, Guatemala, donde conocí cómo las mujeres tejedoras se organizan en cooperativas para producir textiles únicos. Trabajamos en conjunto, diseñando y produciendo con tintes naturales, todo de manera sustentable y lo aplicaban a las fibras de algodón. Esa manera de trabajar me cambió la vida”.

Castillo utiliza la tecnología en función de las ideas y aplica el concepto de sustentabilidad. “La ropa que trabajo se inspira en el cangrejo ermitaño, que es un molusco que crea relaciones simbióticas con otros seres, en la concha se le pegan anémonas, en un concepto que se llama mutualismo. El cangrejo ermitaño es bien curioso, porque a medida que va creciendo, cambia de caparazón y para mí, es una metáfora del ser humano. Eso me inspira mucho”, añadió la artista.

En cuanto a materiales, es bien novedosa la forma en que Ashleen utiliza elementos como plástico reciclado y retazos de telas. De igual manera, trabaja con empresas y artesanos locales. “Descubrí que en Cidra hay una fábrica llamada BosquePR, y ellos me trabajaron la contrucción de los zapatos que diseñamos. De igual manera, trabajo con Rurra, que es una artesana de Orocovis que labora en accesorios". El fotógrafo Anexis Morales, natural de Yabucoa y quien próximamente será esposo de Ashleen, también aplica su arte en la comunicación visual de los trabajos.

La diseñadora participó recientemente de una presentación en el centro educativo donde estudia, el Moore College of Art & Design, donde se otorgaron seis premios. “Allí recibí la distinción de Mejor Confección y Mejor Ready to Wear. La diseñadora Adrienne Vittadini, quien ex alumna de dicha

universidad, auspició uno de los premios. También me invitaron al New York Fashion Week a presentar mi trabajo. Pero pienso seguir estudiando, diseñando y también quiero presentar en París, Londres y Milán”, asegura al mostrar una de sus carteras, que en su diseño muestra una aplicación de un guineo maduro. “Es que yo soy una jíbara. Honrar a mi país es parte de lo que yo hago”, comenta Ashleen entre risas.

Por su parte, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez celebró el hecho de que Ashleen sea un talento producto del sistema público de enseñanza "y que por su propio esfuerzo está logrando cosas magníficas. Este es un ejemplo donde el uso de la tecnología está en función de las ideas. Nosotros en Cayey, particularmente en la Escuela Municipal de Bellas Artes vemos cómo están germinando nuevas historias que iremos compartiendo con todo Puerto Rico. La educación es tan importante que define al ser humano. Hay un detalle importante, donde Asheen fue la ganadora del certamen de postales de Navidad que el Municipio auspicia anualmente. En aquel momento ella estaba en segundo grado. Y ya vemos el resultado”.