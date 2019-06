Puertorriqueño se gradúa de MIT a sus 21 años

Un puertorriqueño de tan solo 21 años de edad fue uno de los graduados del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, siglas en inglés).

El joven Abnell Comas Colón se convirtió en uno de los recién graduados del programa de Ingeniería de la reconocida institución académica.

De acuerdo con una publicación de Jay Fonseca en Instagram, el joven fue uno de los graduados.

BORICUA SE GRADÚA A SUS 21 DE MIT – Abnell Comas Colón fue uno de los graduados de ingeniería. Esperamos que pueda regresar a programar y diagramar el corredor tecnológico tipo “triángulo” de North Carolina donde podamos volver a ser el centro de desarrollo e investigación y fomentemos la producción y no la dependencia. Felicidades ingeniero. Ojalá y puedas aportar muchísimo para nuestro Puerto Rico brille como debe. #PuertoRico #losbuenossomosmas #laisladelencanto

