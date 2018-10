Anuncian caminata a beneficio de los niños con síndrome de Down

Con el lema Caminemos juntos a un mejor mañana. Tú me incluyes, yo te enseño., la organización Mis amigos de síndrome de Down, Inc. llevará a cabo su evento anual Caminata de amigos el domingo, 21 de octubre de 2018 desde las 8:00 a.m. -1:00 p.m. en el Parque Luis Muñoz Rivera en San Juan. Este evento está diseñado para promover el entendimiento y la aceptación de las personas con síndrome de Down. Es un evento para el público en general en el mes de concientización sobre esta condición genética.

El evento contará con la animación de la talentosa comediante Tita Guerrero. Entre los artistas invitados que caminarán con nuestros niños están Ivonne Orsini, Jaileen Cintrón, Felix “El Gato”, Luisito Vigoreaux, Gloria Soltero, Sonya Cortes, Yoaciel Cristóbal “El Dog Guru” entre otros. Además, el programa artístico contará con Nino y su mundo musical, la batucada Rúmbatela y el grupo de merengue Mambo.

Incluirá también una presentación especial de Zumba Kids donde sus integrantes son jóvenes con síndrome de Down. Habrá casas de brincos, exhibidores y mucho más.

Los niños y sus familias organizarán comparsas y caminarán alrededor del parque. Todas las familias de Puerto Rico están invitadas a este evento.

“Esta será una actividad familiar donde celebraremos los logros de nuestras familias y de los niños, jóvenes y adultos con síndrome de Down. Pero sobre todo queremos llevar un mensaje de inclusión y respeto para esta importante población. Lo que necesitamos es brindarles los apoyos adecuados a ellos y a sus familias. Esa es nuestra misión”, expresó Yolanda Rivera, directora y fundadora de la organización.

Mis amigos de síndrome de Down, Inc. es una organización sin fines de lucro que nace y se incorpora en el 2006 que apadrina niños con la condición. Información adicional, se puede comunicar al 787-533-0923, 787-763-3282 o vía email yolanda@masdpr.net.