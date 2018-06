Estudiante boricua se destaca en competencia mundial de matemáticas

El director del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez, conocido por sus siglas CROEM, profesor Milton Tomassini Del Toro informó que el estudiante Daniel Alejandro Santiago Álvarez obtuvo el segundo lugar en la categoría de Matemáticas en la competencia Mundial OKSEF 2018 en Turquía que culminó este fin de semana.

“En esta competencia de ingeniería y matemáticas, el panel de jueces evaluó el trabajo presentado por nuestro estudiante Daniel Alejandro Santiago Álvarez, “On the validity of composite logical functions” (Sobre la validez de las funciones lógicas compuestas), el cual obtuvo una puntuación altísima. La competencia Mundial OKSEF 2018 en Turquía presentó los seis proyectos de matemáticas mejores del mundo, entre ellos uno preparado por un estudiante de CROEM. Daniel Alejandro obtuvo el segundo lugar, con una puntuación casi empate con un estudiante de África del Sur que obtuvo el primer lugar y ganándole a dos estudiantes rusos, y uno de Georgia (país)”, señaló Tomassini Del Toro.

Se expresa el estudiante

“La competencia era muy fuerte, se presentaron muchos proyectos de matemáticas y solo quedamos seis finalistas. Para mí es un orgullo haber sido el único estudiante de Puerto Rico en dicha competencia de alto nivel. A mí me tocó que me evaluaran dos jueces que resultaron ser también muy exigentes”, detalló el joven.

Uno de los jueces era profesor especialista en computadoras y otro era un doctor en matemáticas de la Universidad de Turquía.

“Fue muy intenso el interrogatorio, pero al final hubo felicitaciones por el trabajo. En la Feria OKSEF 2018 estuve acompañado por mi profesor de matemáticas en CROEM, Edwin Benvenutti y mi padre Freddie Santiago. Algo que me llamó mucho la atención fueron las preguntas que hicieron los organizadores de OKSEF 2018 sobre CROEM, querían conocer todo sobre el Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez”, manifestó.

Preguntaron sobre el currículo, la vida de los estudiantes residentes y el concepto de nuestra escuela pública que celebra su 50 aniversario, habiendo sido fundada por Ramón Claudio Tirado en el 1968.

“Me enorgullece que eso llamó mucho la atención, muy en especial que entendieron que es una escuela para estudiantes de alto rendimiento académico, con énfasis en ciencias, matemáticas y tecnología”, explicó Santiago Álvarez, ganador del segundo lugar en la categoría de matemáticas en OKSEF 2018.

Alcalde celebra el triunfo

“Nuevamente un hijo de Mayagüez y estudiante de CROEM logró la hazaña de coronarse Segundo a Nivel Mundial en la categoría de matemáticas en la competencia más fuerte, la que se celebra la ciudad de Izmir del Egeo en Turquía”, expresó el alcalde José Guillermo Rodríguez.

Añadió que “para nosotros este triunfo es muy importante, ya que Daniel Alejandro también había sido premiado con el “Segundo Lugar” en la competencia Mundial “The 32nd China Adolescents Science & Technology Innovation Contest (CASTIC), en Hangzhou, Zhejiang Province, en la República de China. La Administración Municipal de Mayagüez se siente orgullosa del triunfo de uno de los nuestros, por lo que en los próximos días habremos de realizar un reconocimiento público como se merece “uno de los duros de CROEM”, un estudiante mayagüezano que en territorio tan lejano como Turquia, ha puesto en alto el nombre de Puerto Rico, el de Mayagüez y su escuela CROEM”.

“Mis felicitaciones a sus padres, a su profesor de matemáticas Edwin Benvenutti, al Director de la escuela CROEM, profesor Milton Tomassini, por esta gesta tan gloriosa y el galardón que nos trae un hijo de esta Ciudad”, dijo Guillermo Rodríguez.