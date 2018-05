Aprende chino mandarín y gana beca de 15 mil dólares

La joven Maite Morales Medina estudiará en la República Popular de China durante el próximo año académico 2018-2019, al lograr ser galardonada con una Beca David L. Boren.

La universitaria, quien pertenece a la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto (UPR), se adentrará en el estudio del idioma mandarín en Beijing Language and Culture University (BLCU) en China. Además de continuar aprendiendo la lengua en dicha universidad, la joven podrá ampliar su visión de la cultura china, a través del programa de estudios que le ofrecerá actividades extracurriculares y expediciones interactivas.

Durante seis meses, desde febrero hasta agosto 2019, con una subvención de aproximadamente $15,000 la Beca Boren sufragará costos de matrícula en la BLCU y en la UPR, hospedaje, boletos aéreos y transportación, entre otros.

Entre los 794 estudiantes subgraduados que solicitaron esta beca, la alumna del Departamento de Ciencias Ambientales fue elegida junto con 220 jóvenes, que se beneficiarán del otorgamiento.

La universitaria de 21 años piensa que para ser seleccionada pudo haber incidido su dominio del idioma y el interés y capacidad demostrado en las ciencias. “Creo que el conjunto de estudiar Ciencias Ambientales, contaminación de aire y mandarín fue esencial’, explicó Morales Medina. De igual forma, considera que su experiencia investigativa en las ciencias ambientales fue un aspecto esencial para este logro.

“Yo estudio contaminación de aire. Una persona que se especifica en este tema… esta es como su meta, ya que China es uno de los grandes contaminantes de aire en el mundo”, detalló quien también estudia mandarín en el Departamento de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Humanidades.

Por ello, el conocer dicho idioma le ayudará a expandir el conocimiento de su área de estudio. “Tengo el don de hablar los tres idiomas más hablados del mundo. Eso te abre puertas donde sea. Yo quiero difundir mi mensaje de tratar de mitigar el problema global-de la contaminación de aire-, que no es algo local”, manifestó la alumna de cuarto año.

Además, Morales Medina entiende que la beca le servirá como apoyo cuando solicite la admisión a una escuela graduada. “Me va ayudar a cumplir mis metas. Y esas metas son tratar de mitigar el cambio climático, crear un impacto y contribuir a la investigación para poder crear más regulaciones”, indicó.

Por otro lado, la estudiante continuará enriqueciéndose con otras oportunidades, pues este verano trabajará en el laboratorio del Departamento de Energía en New York, mejor conocido como Brookhaven National Laboratory. “La Universidad de Puerto Rico me ha brindado muchas oportunidades que me llevarán a esparcir mi conocimiento alrededor del mundo”, puntualizó Morales Medina.

Más sobre las becas David L. Boren

Las becas Boren fueron diseñadas como parte de una iniciativa federal para constatar un amplio grupo de ciudadanos estadounidenses que estén calificados con conocimientos de lenguas extranjeras e internacionales. Estas becas son auspiciadas por el Programa de Educación de Seguridad Nacional (NSEP, por sus siglas en inglés).

Estas subvenciones llevan el nombre del presidente de la Universidad de Oklahoma, David Boren, quien legisló como senador de los Estados Unidos (EE.UU.) para la creación del NSEP.

Las becas Boren ofrecen apoyo y recursos a estudiantes subgraduados y graduados para que adquieran competencias lingüísticas. Asimismo, los alumnos pueden obtener experiencias en países cruciales para la futura seguridad y estabilidad de los EE.UU.

Los interesados en solicitar las becas Boren pueden contactar al Instituto de Educación Internacional (IIE, por su abreviatura en inglés) mediante correo electrónico (boren@iie.org) o en página web: www.borenawards.org.