Admiten a estudiante de UHS en prestigioso programa

Natalia Quintana, estudiante de undécimo grado en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UHS, por sus siglas en inglés), fue elegida para formar parte del internado Hutton Fisheries Biology Program del American Fisheries Society.

De los 149 candidatos, Quintana fue una de los 26 estudiantes seleccionados para experimentar de esta oportunidad de verano, durante ocho semanas.

El objetivo principal del programa es estimular el interés en perseguir carreras en ciencias pesqueras y manejo de recursos acuáticos, entre estudiantes de secundaria de grupos subrepresentados en las profesiones pesqueras. Así, los estudiantes seleccionados cuentan con un mentor profesional en la pesca para adentrarse en la práctica.

Natalia Quintana, estudiante de undécimo

Durante el proceso de solicitud, Quintana fue evaluada por su promedio, un ensayo en el que explicó las aportaciones que puede brindar al programa, una carta de recomendación académica y una carta de recomendación de carácter.

“El proceso era uno largo. Había que escribir un ensayo expresando las razones de por qué me merezco participar en el programa, qué aportaciones brindo a la mesa y qué es lo que me hace diferente… Mis metas son sencillas, espero ganar experiencia en el ambiente de investigación y en el trabajo, y que me ayude a enfrentarme a mi último año de escuela superior, para luego continuar a la universidad con las fuerzas y valores que desarrolle en el camino”, sostuvo la estudiante.

Por otro lado, indicó que está sumamente honrada y agradecida de haber sido aceptada en el programa. “Es un orgullo para mi familia y mis amigos, especialmente para las profesoras que me ayudaron a solicitar, entre ellas, Keyla Soto, Myrna Gandía y Layla Colón. La biología marina, el ambiente, la ecología son temas que me apasionan y de verdad pienso que con esta oportunidad voy a estar expuesta al camino que pronto se convertirá en mi futuro”, finalizó.

La estudiante estará desde el 11 de junio hasta el 3 de agosto realizando la práctica en el U.S. Fish and Wildlife Service en San Juan, bajo la supervisión de un mentor experto en el campo. Quintana también recibirá una beca para costear sus gastos durante el internado.