Estudiantes boricuas participan en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, anunció que tres estudiantes de la Escuela Especializada en Matemáticas, Ciencias y Tecnología municipal participarán en la Feria Internacional de Ciencias e Ingeniería (Intel ISEF, siglas en inglés) que se desarrollará en Pittsburgh, Pensilvania.

“Esta es la feria para estudiantes más grande del mundo en ciencias e ingeniería. La compañía Intel promueve este evento para incentivar a los jóvenes a que contribuyan a encontrar soluciones a los retos que enfrentamos y a aportar al desarrollo de la economía mundial a través de la innovación. Estamos muy orgullosos de que nuestros estudiantes participen”, destacó la primera ejecutiva de San Juan.

Los estudiantes seleccionados fueron los ganadores del Puerto Rico Metropolitan Science Fair, obteniendo varios premios en las categorías de Tecnología, Ciencias del Ambiente, y Medicina y Salud.

Los que viajarán son Joshua Santiago Ibarra, de undécimo grado, ganador del Gran Premio Intel ISEF y el primer puertorriqueño en obtener el premio SSP Community Innovation Award; Gabriela Meléndez Rivera, de décimo grado, ganadora del High School Observer Program en Intel ISEF quien obtuvo un premio para competir en China en el China Adolescent Science & Technology Innovation Contest.

Y Camila Rodríguez Tolentino, de décimo grado, ganadora del High School Observer Program en Intel ISEF.

Cruz Soto dijo que “en esta competencia el estudiante Joshua Santiago presentará su proyecto ‘Creation of a mobile application for children with autism to enhance communication’, que será evaluado por un grupo de jueces integrado por profesionales con grado doctoral, científicos, académicos y ganadores de premios Nobel e investigación.

Los profesores que acompañarán a los estudiantes son Daniel Vázquez, coordinador académico en Ciencias e Ivangs Rivera Aponte.

“Camila y Gabriela participarán como observadoras. Si algún otro participante de la delegación de Puerto Rico (participan otras escuelas) no pudiera participar, entonces ellas podrían presentar sus proyectos”, explicó la alcaldesa.

Afirmó que “además de la presentación de los proyectos, esta es una extraordinaria oportunidad de relacionarse con otras culturas, participar de eventos y visitas guiadas a museos y lugares de interés en Pittsburgh. De igual manera que tengan la oportunidad de crear redes con otros estudiantes con talentos”.

Cada año participan en este evento alrededor de 1,800 estudiantes de escuelas superiores provenientes de 75 países para presentar sus proyectos de investigación, con el fin de obtener becas, premios metálicos y oportunidades para hacer internados a nivel mundial.

“Estamos orgullosos de nuestros estudiantes y que compitan entre los mejores en el mundo. Los esperamos con mucho entusiasmo, porque sabemos que nos representarán con excelencia”, concluyó la alcaldesa.