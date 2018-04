Estudiante del RUM logra primer lugar en competencia en Arizona con investigación sobre nanopartículas

La estudiante Mónica Díaz Parés, del Departamento de Ingeniería Química (INQU) del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), obtuvo el primer lugar en la categoría de materiales estructurales, durante la competencia de afiches científicos de la reunión anual The Minerals, Metals and Materials (TMS) 2018, que se llevó a cabo en Phoenix, Arizona.

La joven, quien culmina su grado de bachillerato en diciembre de 2018, presentó su investigación titulada “Effect of Alumina Nanoparticles on the Portevin-Le Chatelier Phenomenon in Al-Mg Alloys”, que efectuó en el Centro de Nanotecnología del RUM (CREST).

“Este logro para mí representa uno de los mayores orgullos que como colegial e investigadora puedo recibir. En esta competencia participan estudiantes de las mejores universidades de Estados Unidos, por lo cual es un honor”, indicó la futura ingeniera, quien además preside el capítulo colegial de la asociación estudiantil Material Advantage.

Durante la reunión de TMS, la estudiante, así como otros colegiales que participaron del evento, desplegaron sus afiches y contestaron preguntas de los jueces.

“Mi investigación se trata acerca del efecto de nanopartículas de alúmina en el fenómeno Portevin-Le Chatelier. Esto consiste en que, al realizarle una prueba de tensión a ciertas aleaciones de aluminio, en la zona de deformación plástica en vez de mostrar una curva lisa, la curva sale serrada (serrated). Nosotros buscamos maneras de tratar de reducir este fenómeno”, explicó la galardonada, quien tras concluir su bachillerato aspira a proseguir estudios graduados en el área de Ciencias e Ingeniería de Materiales.

Tras las rondas interrogativas, al siguiente día, el afiche de la estudiante de INQU, tenía el lazo indicativo de la premiación.

“En Material Advantage estamos enfocados en lograr que estudiantes de escuela superior e intermedia se interesen en estudiar o investigar en las Ciencias e Ingeniería de Materiales. Nosotros realizamos varias actividades durante el año académico para poder impactarlos, entre estas se encuentra el NanoDay y el Bulldogs Camp, que se realizó recientemente y participaron unos 50 estudiantes de distintas partes de la isla, incluyendo los municipios de Vieques y Culebra”, sostuvo.

Durante su primer año de universitaria, la colegial recibió la prestigiosa distinción Lockheed Martin Scholar.

Además, forma parte de los estudiantes becados del PR-LSAMP.