Estudiantes boricuas son coautores de cartel en prestigiosa conferencia de medicina

Un grupo de estudiantes boricuas del Proyecto Título V Cooperativo entre el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y de la Universidad Central del Caribe (UCC) fueron coautores de un cartel en la prestigiosa conferencia Research Centers in Minority Institutions (RCMI) Translational Science, celebrada en Washington.

“Confiamos en que esta enriquecedora experiencia nos provea nuevas herramientas, estrategias e iniciativas para continuar aportando al desarrollo de la investigación clínica a nivel subgraduado, tanto en la UCC, como en el RCM”, dijo al respecto el doctor Rubén García García, director de la iniciativa.

El cartel Encounter of Clinical and Translational Researchers es la estrategia educativa utilizada para que los estudiantes puedan identificar y entrevistar a investigadores clínicos, quienes generan hallazgos relevantes para impactar la forma de tratar, diagnosticar y manejar condiciones de salud considerando las necesidades de las comunidades aquejadas por problemas de salud.

Esto, como parte del componente de adiestramientos Research Education Towards Opportunities (RETO) y Mentorship Offering Training Opportunities for Research (Motor) de este proyecto.

El grupo estudiantil, compuesto por las estudiantes graduadas del RCM Nicole Carrillo Colón y Melissa Rivera López, junto a las estudiantes subgraduadas de UCC Idriana del Valle Ramírez, Dilene Espinal Beato, Carolina Espinal Beato, Eidisel M. Otero López, participó activamente en diferentes sesiones durante los tres días de la conferencia.

Más aún, tuvieron una oportunidad única de interactuar con directivos, profesores, investigadores y estudiantes graduados de diferentes proyectos, iniciativas e instituciones de Puerto Rico y Estados Unidos.

Esto incluyó un nutrido grupo del RCM y de iniciativas germanas como el Puerto Rico Clinical and Translational Reseach -en el que tanto RCM como UCC, son parte- y la Maestría Posdoctoral en Investigación Clínica y Traslacional (Mpdict).

El grupo de profesionales de la salud en formación estuvo acompañado por profesores del RCM como el doctor Efraín Flores Rivera, la doctora Margarita Irizarry Ramírez, Edgardo Rosado Santiago, el doctor Juan Soto Santiago y el doctor García García.

Ellos presentaron dos cartels, titulados Clinical and Translational Research Platform for Undergrad y Training Cycle in Clinical and Translational Research.

Por su parte, la doctora Bárbara Segarra Vázquez, decana de la Escuela de Profesiones de la Salud y una de las directoras de la Mpdict del RCM, al igual que la doctora Delia Camacho Feliciano, decana asociada para Investigación y Estudios Graduados de la UCC, compartieron con los integrantes de este proyecto durante la sesión de carteles.