Médico voluntario: “Lo que estamos haciendo es un proyecto de amor permanente”

El doctor Jorge Reyes estuvo a punto de abandonar la Escuela de Medicina mientras cursaba su segundo año en el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR). El trabajo voluntario lo salvó de una decisión que hubiera impedido hoy día relatar esta historia.

“Me topé de pronto con un mundo que quería y quiere muchas veces simplemente sacar técnicos, graduar técnicos, y a veces como que cojea de la parte humana”, dijo el especialista en pediatría. Lejos de abandonar la carrera, Reyes junto a otros tres colegas decidieron buscar la manera de alimentar esa otra parte de su formación como médicos que no se encuentra en los libros ni laboratorios, tampoco en los grandes anfiteatros de las universidades.

Así nació el programa ‘Recinto pa’ la Calle’, que según explicó Reyes, utilizó como referencia la organización Iniciativa Comunitaria y hoy día es uno de sus colaboradores.

“Ahí conozco Iniciativa Comunitaria y me doy cuenta del valor que realmente tiene el voluntariado”, apuntó el pediatra. “Yo lo que estoy haciendo simplemente es poniendo mis conocimientos, mis habilidades y lo que sea que tengo, al servicio de los demás sin esperar algo a cambio”.

Ya desde el paso del huracán Irma, el doctor Reyes y el resto de los voluntarios de Iniciativa Comunitaria se habían puesto los guantes para atender distintas necesidades, pero el impacto del huracán María, que azotó a Puerto Rico el pasado 20 de septiembre, fue mayor a lo pronosticado.

“Cuando salimos y nos damos cuenta de la devastación que realmente era María, nos dimos a la tarea de tirarnos a la calle a identificar necesidad”, explicó Reyes, de 30 años. Fue así como llegó a Toa Baja junto a otro doctor, en principio para visitar refugios e identificar las necesidades de salud de los refugiados. Ya para entonces era evidente que las necesidades de la población trascendía esos espacios. Luego del paso de María, Puerto Rico enfrenta serios problemas de salud pública, aparte de los ya conocidos retos de infraestructura y servicios.

El jueves 28 de septiembre, el doctor Reyes y Héctor Ortiz, también voluntario, llegaron hasta el Centro Educativo de Servicios Integrados (CESI) Pablo “Pablito” Ortiz en Levittown, un espacio que se convertiría en una clínica, designado por el Municipio de Toa Baja en coordinación con Iniciativa Comunitaria.

Una mesa con un par de gasas y dos tanques de oxígeno vacíos, lo único que había en el lugar al llegar, fue creciendo hasta convertirse en lo que es hoy día la Clínica Bantiox, operada en su totalidad por seres humanos voluntarios cuyo fin principal es solo uno: servir.

“Nuestra filosofía es escuchar, observar y sentir”, explicó Ortiz, administrador de la clínica. “Cuando uno une esas tres cosas, con amor, no hay enfermedad, no hay catástrofe, no hay situación que nos detenga y que nos haga flaquear y nos destruya”.