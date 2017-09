Selena Gómez recibe riñón de su mejor amiga

La joven cantante Selena Gómez se sometió en verano pasado a un trasplante de riñón y la donante fue su mejor amiga Francia Raisa.

La intérprete de "Fetish" colgó varias fotos en su cuenta de Instagram, donde en una de ellas aparece junto a Raisa y en otras muestra su cicatriz tras la operación.

"I’m very aware some of my fans had noticed I was laying low for part of the summer and questioning why I wasn’t promoting my new music, which I was extremely proud of. So I found out I needed to get a kidney transplant due to my Lupus and was recovering. It was what I needed to do for my overall health." (sic.), es parte del mensaje que puso en las redes sociales.

Hace varios años Selena reveló que padece de lupus.





