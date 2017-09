Exreos ya tienen su primera cooperativa

Víctor Pastrana Collazo culminó su condena de 10 años en 2007. Luego de pisar varias instituciones penales de Puerto Rico, Pastrana regresaba a la libre comunidad, aunque una vez fuera de la cárcel su condena parecía extenderse, víctima del discrimen y de un sistema que parece estar diseñado para obstaculizar.

“Hasta el sol de hoy hemos estado trabajando en la lucha por sobrevivir, como uno dice”, dijo el hombre de 44 años.

Más que obstáculos, Pastrana asegura haber enfrentado “peñones” cuando le tocó enfrentar su proceso de reinserción social.

“Vamos a hablar con honestidad. Se me cerraron las puertas por ser exconfinado, porque prácticamente para todo tipo de trabajo lo primero que te piden es el récord de buena conducta, y si no tienes el récord de buena conducta, no puedes tener un trabajo”, expresó.

Pero como cuando hay ganas, no hay peldaño que te detenga, los peñones no han podido frenar a Pastrana, quien se convirtió en el presidente de la Junta de Directores de Desarrollo Laboral Coop, la primera cooperativa de exconfinados en Puerto Rico, que celebró su Asamblea Constitutiva el pasado jueves en la Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico.

La cooperativa funcionará como una especie de agencia de empleo en la que los exconfinados —que serán los socios— serán los llamados a proveer distintos servicios alrededor de la isla.

“Vamos a estar desarrollando empleo dentro de muchas áreas, en el área de carpintería, en mantenimiento, ya sea de áreas verdes, de edificios, de hospitales, de residencias, o para cualquier persona que esté interesada en que le demos nuestros servicios. Estamos también en desarrollo agrícola, hay muchas áreas que vamos a cubrir, poniendo a papito Dios por delante”, explicó Jannette Rivera, de 55 años.

De acuerdo con Rivera, quien salió de prisión en 2008, cuando un exconfinado regresa a la libre comunidad, se encuentra muchas veces desorientado. De modo que otra de las metas es lograr que todo confinado sepa que al salir de la cárcel hay un lugar donde pueden acudir a orientarse y recibir ayuda sobre qué hacer y cómo hacerlo, rumbo a una satisfactoria reinserción social.

“Lo que pasa con la mayoría de los confinados que salen y vuelven y caen en el mismo proceso, es que cuando salen no se les da la oportunidad. Entonces, ¿qué elección tienen? La más fácil, la de volver a la esquina, y eso es lo que en Desarrollo Laboral vamos a evitar”, expresó por su parte el exconfinado Edwin Javier Rodríguez Rivera.

“De los errores aprendemos, y cualquiera puede cometer un error”, apuntó el hombre de 31 años, quien luego de 10 años en prisión por dos condenas distintas, salió a la libre comunidad en 2014.

“Toqué puertas y se me hizo difícil porque ya, como dijo el compañero, lo primero en que se fijan los patronos es en el récord de buena conducta, Pero eso no me detuvo. Seguí tocando puertas, traté y terminé mi cuarto año; seguí estudiando”, relató.

Tanto Rodríguez Rivera como los demás miembros fundadores de Desarrollo Laboral Coop han recibido durante los pasados años el apoyo de One Stop Career Center of Puerto Rico, Inc., una organización privada sin fines de lucro, incorporada en noviembre de 2000, que ofrece servicios a jóvenes y adultos a través de toda la isla, con el compromiso de desarrollar y ayudar a fortalecer las estructuras comunitarias.

La organización proveyó a Rodríguez Rivera, al igual que a muchos otros exconfinados, distintos talleres y adiestramientos de capacitación que los preparan para el mundo laboral. También los ayudan en el proceso de “limpiar” el récord de antecedentes penales y en la búsqueda de un empleo. Rodríguez Rivera dijo a Metro que ahora quiere replicar con otros exconfinados la oportunidad que él ha tenido.

Urge legislación contra el discrimen a exconfinados

Pero si bien el cooperativismo es una herramienta eficaz, es necesario erradicar el problema de base que continúa llevando a exconfinados a la cárcel luego de una reinserción social fallida, de acuerdo con el secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Erik Y. Rolón Suárez.

“Es un problema difícil de manejar en el sentido de que no hay nada en ley que establezca que por ser exconfinado una persona tiene que emplearlo. Tampoco hay nada contrario que diga que no se puede, por ejemplo, discriminar. Así que en ese sentido es una práctica silente que se ha dado en el sector laboral”, lamentó Rolón, añadiendo que es necesario que la Asamblea Legislativa redacte proyectos de ley que vayan dirigidos a dos cosas: en primer lugar, que se prohíba el discrimen por condición de confinado o exconfinado, y lo segundo, legislación que erradique el uso del certificado de buena conducta, que es lo que coloca en evidencia si una persona ha sido convicta o no por algún delito.

En la asamblea constitutiva también estuvo presente el secretario de la Gobernación, William Villafañe, quien se comprometió a impulsar que el Gobierno de Puerto Rico sea uno de los contratistas de Desarrollo Laboral Coop.

“Tenemos que entender que este proceso de rehabilitación realmente funciona, en gran parte de las ocasiones funciona, y que estas personas no están allí (en la cárcel) meramente cumpliendo una pena. Están pasando por un proceso de crecimiento personal y también profesional”, apuntó Villafañe. La nueva cooperativa comenzará proximamente a promocionarse y a proveer servicios.

¿Qué es Desarrollo Laboral Coop?

Desarrollo Laboral Coop. es una empresa cooperativa clasificada bajo el renglón de cooperativas de tipos diversos, enmarcada bajo la Ley 239 o Ley General de Sociedades Cooperativas de 2004, según explicó Ivelisse Torres, comisionada de la Comisión de Desarrollo Cooperativo.

La entidad funciona como cualquier modelo cooperativo tradicional, en el que el capital que los socios de la cooperativa generan son ganancias que se revierten a ellos mismos, distribuidas a través de dividendos, “basado en las cláusulas y reglamentos que ellos han establecido y que se otorgaron en la Asamblea Constitutiva”, indicó Torres, añadiendo que espera que Desarrollo Laboral sirva como base y precedente para el desarrollo de más cooperativas de este tipo.