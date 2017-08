Hacen llamado a donar zapatos para niños de Haití

La organización sin fines de lucro We All Care, Inc. hace un llamado a la comunidad puertorriqueña para que se unan al esfuerzo de un recogido de zapatos escolares para los niños de las comunidades de bajos recursos económicos en Haití.

“El 90 por ciento de la educación en este país no es pública y es manejada por las comunidades, organizaciones religiosas o fundaciones sin fines de lucro. Estas escuelas privadas requieren que los niños y niñas lleguen calzados y uniformados a tomar sus cursos. Le pedimos a nuestro pueblo que, una vez más, seamos solidarios con esos niños que tanto necesitan”, dijo Lizbeth Rosa Rosa, directora de la organización.

De acuerdo con la comunicación escrita, los zapatos escolares que se recogerán deben ser color negro para niños y niñas desde los tamaños 3 de niños hasta 9 de adulto. Los mismos serán entregados a través de instituciones educativas bona fide que han sido identificadas por la organización. La fecha programada de envío de este donativo es el 15 de agosto de 2017 por lo que se requiere que los mismos sean entregados con anterioridad.

Para coordinar la entrega de los zapatos puede comunicarse vía mensaje de texto al: 787-297-5260, 787-226-0054 o 787-362-9260, con Angela Laviena, Rebeca Pacheco o con Lizbeth Rosa. También pueden llevar los donativos al Centro Cristiano Casa de Bendición, ubicado en la Calle Méndez Vigo #235, Dorado, PR 00646, los martes y jueves de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. o a la Iglesia Evangélica Wesleyana en la Ave. Eduardo Conde 2259, Esquina Calle Ferrer, San Juan, PR 00915, el miércoles, 9 de agosto o sábado, 12 de agosto de 1:00 a 3:00 p.m.

Durante el mes de julio la organización realizó un viaje a nuestro hermano país de Haití en el que se trabajó con la población estudiantil de diversas escuelas tanto dentro y fuera de la ciudad de Ouanaminthe. Los estudiantes y sus respectivos maestros recibieron diferentes capacitaciones en áreas relacionadas a técnicas de enseñanza-aprendizaje, estrategias de disciplina asertiva, entre otros temas. “Colaboramos con la construcción de un pozo de agua para la comunidad, distribuimos alimentos, ropa, zapatos y artículos de primera necesidad a familias de ningún o muy bajos recursos económicos. También visitamos comunidades rurales que se encuentran desarrollando proyectos de agricultura y colaboramos con ellos en la enseñanza de la preparación de Huertos Caseros”, explicó Rosa.

La misión de We All Care es luchar por el bienestar de niños, niñas y adolescentes, dentro y fuera de Puerto Rico. La población que se atiende carece de recursos básicos y necesarios para su desarrollo espiritual, físico, mental y social.