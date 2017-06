Niño con condición especial cumple su sueño de jugar beisbol

La fundación Make a Wish y la Puerto Rico Baseball Academy And High School cumplió el sueño del niño Víctor Antonio Rivera, quien padece de un síndrome que no le permite desarrollar varios de sus órganos.

Esto lo ha imposibilitado para jugar beisbol, pero con la ayuda de Make a Wish, la P.R. Baseball Academy and High School, el restaurante Outback y el municipio de Gurabo, Víctor entró hoy al terreno de juego en Gurabo para jugar con peloteros de verdad.

Previo al juego, se celebró una magna actividad, donde el niño de 8 años, recibió un sinnúmero de regalos, entre estos mensajes alentadores de varios jugadores de Grandes Ligas.

El momento más emotivo que tuvo el pequeño fue cuando escuchó a su jugador favorito, el campocorto superestrella de los astros de Houston, Carlos Correa.