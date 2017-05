Estudiantes de la UPR ganan 12 premios en competencia de negocios

Del 10 al 14 de mayo de 2017, estudiantes y miembros de la organización estudiantil Business Professionals of America (BPA) de la Facultad de Administración de Empresas, Departamento de Gerencia de Oficina tuvieron la oportunidad de representar a la Universidad de Puerto Rico (UPR) en la National Leadership Conference (NLC) en Orlando, Florida.

Según se indicó en una comunicación escrita, los estudiantes obtuvieron, en total, doce premios en diez categorías y dos reconocimientos como organización estudiantil.

El primer lugar en la categoría de Intermediate Word Processing lo obtuvo Wandamarie Mendoza, mientras que el trío integrado por Harold Viera Matos, Harry Sotomayor, Stephanie L. Ortiz obtuvo el segundo lugar en la categoría de Website Design Team. Por otro lado, el cuarteto integrado por Cristóbal Resto Reyes, Solimar López Serrano, Nicole Roig y Esmeralda Resto Reyes obtuvo el segundo lugar en la categoría de Administrative Support Team y Rony Santana obtuvo el tercer lugar en la categoría de Prepared Speech. Además, los siguientes estudiantes fueron finalistas en las diversas categorías: Nicole Roig obtuvo el cuarto lugar en Legal Office Procedures, Cristóbal Resto Reyes obtuvo el cuarto lugar en Intermediate Word Processing y un séptimo lugar en Interview Skills. También, Stephanie L. Ortiz obtuvo el séptimo lugar en Fundamental Word Processing, Solimar López Serrano obtuvo el octavo lugar en Basic Office Systems & Procedures y Gineska J. Mendoza obtuvo el décimo lugar en la competencia de Advance Word Processing/MOS Word Core Exam 2013. Se destacaron por su participación los estudiantes Kevin Manzano, Loriana Nieves y Rafael A. López quienes se esforzaron en representar dignamente a la UPR y a Puerto Rico.

Por la labor en conjunto de todos sus miembros y por segundo año consecutivo, el Capítulo de Río Piedras de la UPR, fue reconocido con el Outstanding Community Services, premio otorgado por realizar actividades para el beneficio de la comunidad y organizaciones sin fines de lucro. También, por segundo año consecutivo, obtuvo el Outstanding Marketing and Public Relations, premio otorgado a aquellos capítulos que promueven la organización, el reclutamiento y sus enseñanzas.

“Es digno de admiración el que estos estudiantes y su consejera hayan puesto en alto el nombre de la UPR y el país, a pesar de la grave situación por la que está pasando el Sistema UPR. Fueron muchos los obstáculos: un recinto cerrado por huelga, clases canceladas, imposibilidad para acceder al equipo necesario para llevar a cabo sus prácticas, así como limitaciones en cuantos a las ayudas económicas para poder realizar la movilización estudiantil. Estos jóvenes y su profesora no desistieron; tenían una meta clara:representar dignamente a nuestra Isla. Estos para poder coordinar sus prácticas sobre los diferentes eventos a competir solicitaron un salón en la Escuela Miguel Such en San Juan en el que practicaban semanalmente. No solo eso, sino que también realizaron una serie de ventas con el objetivo de recaudar fondos para costear los gastos del viaje. Afortunadamente con la ayuda de familiares, amigos, y algunos colaboradores lograron cumplir con su objetivo. El que cada uno de nosotros haya podido utilizar sus habilidades, talentos y conocimientos ha sido para mí una manera de llenar de orgullo y esperanza a nuestro país, y de agradecerles a quienes han aportado a nuestra formación académica, personal y profesional. Esto a través de nuestro desempeño hemos mantenido en alto nuestra identidad de “gallitos y jerezanas” pero sobre todo de “puertorriqueños”, expresó Cristóbal Resto Reyes, presidente de la organización estudiantil.

“El éxito es un arte que no todos tienen la valentía de conseguir; se necesita empeño, disciplina, coraje y deseo de superación para lograr cumplir con las metas trazadas. Queda más que demostrado que los estudiantes de la UPR deseamos continuar estudiando y demostrando nuestros talentos; somos profesionales y perseverantes en todo el sentido de la palabra”, dijo por su parte, Harold Viera Matos, asesor de la organización.