Maestra motiva a estudiantes con versión de "Despacito"

Una maestra de Educación Especial de la escuela intermedia del barrio Quebradillas en Barranquitas, se inspiró con el famoso tema musical de “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, y le dio un giro educativo para adaptarla a su clase.

Según reseñó el portal puntorednews.wixsite.com, la idea surgió cuando la maestra notó que sus estudiantes no cesaban de cantar la canción por lo que decidió cambiarle la letra y hacer una versión escolar que fuese “apropiada y motivadora”.

“Sabemos todos, la canción está súper “pegá” y pues mis estudiantes con diversidad funcional no dejaban de cantarla. Resulta que en la rutina diaria, la maestra incorpora la música, invento canciones, tengo una guitarra con la que me ayudo para la creatividad. Ha dado muy buenos resultados, pero los estudiantes me pedían cantar “Despacito”, contó la educadora Adlín Dávila Ortíz.

Dávila Ortíz añadió que “buscando la forma de poder cantarla pero una versión motivadora y educativa. Así que me puse a escribir una letra nueva para la canción, comenzó así y luego seguimos inventando lo del video”.

Esta recibió la ayuda de la bibliotecaria de la escuela, asistentes de los estudiantes y la consejera escolar.

La misma fue grabada en un estudio en Barranquitas, junto a un equipo de productores. El tema fue interpretado por Dávila Ortíz junto a la maestra y Javier Negrón.

“Las madres de los estudiantes coinciden en la importancia de incluir la música en el proceso de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de las destrezas y han visto los cambios”, manifestó emocionada la maestra, de un salón que consta de cinco estudiantes de Educación Especial, y otros niños de la corriente regular.

Al momento el video tiene más de 17,000 views en la red social de YouTube.