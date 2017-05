Michael Phelps rinde tributo a 10 mejores voluntarios juveniles de EE.UU.

Diez estudiantes fueron nombrados hoy mejores voluntarios juveniles de los Estados Unidos de 2017 por The Prudential Spirit of Community Awards (Premios de Prudential al Espíritu Comunitario), un programa nacional patrocinado por Prudential Financial en alianza con la National Association of Secondary School Principals (NASSP), por iniciativas de servicio comunitario que van desde apoyar a veteranos hasta proporcionar materiales escolares a niños necesitados.

Estos homenajeados Nacionales, nombrados durante la 22ª ceremonia nacional anual de entrega de premios del programa en el Auditorio Andrew W. Mellon, tienen edades de 11 a 18 años. Primero fueron seleccionados de un grupo de más de 31,000 voluntarios juveniles de nivel medio y de escuela secundaria en todo el país, y después de 102 homenajeados Estatales, basándose en su iniciativa, su esfuerzo, su impacto y el crecimiento personal demostrado en el transcurso de su servicio voluntario.

Los homenajeados Nacionales recibieron cada uno $5,000 premios personales, medallones de oro grabados, trofeos de cristal para sus escuelas, y donaciones de $5,000 de The Prudential Foundation para las entidades benéficas de su preferencia.

La ceremonia de hoy formó parte de una celebración de cuatro días que llevó a los dos mejores voluntarios juveniles de 2017 de cada estado a Washington, D.C., para ver la ciudad y participar en eventos especiales de reconocimiento.

Estos homenajeados Estatales –un estudiante de nivel medio y uno de escuela secundaria de cada estado y del Distrito de Columbia– fueron felicitados personalmente por el medallista de oro olímpico Michael Phelps anoche en una cena de gala en el Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian. Cada homenajeado Estatal recibió un premio de $1,000.

Estos son los 10 homenajeados Nacionales:

Amal Bhatnagar, de 18 años, de Duluth, Georgia, estudiante de último año en la Escuela Secundaria Northview, creó una organización estudiantil que ha suministrado más de mil botiquines de primeros auxilios a personas en los Estados Unidos y en el extranjero que no tienen acceso a la atención médica básica.

Riley Callen, de 14, de Pawlet, Vermont, estudiante de octavo grado en la Escuela Primaria Dorset, fundó un maratón anual en los cerros de Vermont que ha recaudado más de $250,000 para buscar una cura para los tumores cerebrales, como los que la han afectado desde que tenía 8 años de edad.

Ariana DeMattei, de 16, de Center Moriches, Nueva York, estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria Westhampton Beach, ha recaudado más de $100,000 para suministrar más de 1,000 mochilas nuevas llenas de materiales escolares a estudiantes de escuela primaria locales a través de una organización que fundó en 2012 llamada "Backpacks for Fellow Students" (Mochilas para Compañeros de Estudios).

Sarah (Katie) Eder, de 17, de Shorewood, Wisconsin, estudiante de tercer año en la Escuela Secundaria Shorewood, desarrolló un taller de escritura creativa para niños necesitados que ahora es enseñado por 120 adolescentes en siete estados y en otros cinco países.

Bradley Ferguson, de 16, de Northfield, Nueva Jersey, estudiante de segundo año en la Escuela Secundaria Mainland Regional, creó un club de aprendizaje-servicio que en los tres años pasados ha apoyado a veteranos y personas necesitadas restaurando un puesto de la Legión Americana, recogiendo comida para un banco comunitario de alimentos, preparando almuerzos para desamparados, y cultivando productos agrícolas frescos en varios jardines comunitarios.

Harmonie Frederick, de 11, de Columbia, Carolina del Sur, estudiante de quinto grado en la Escuela Primaria Polo Road, vendió limonada para recaudar dinero y crear conciencia para combatir el cáncer, realizó una recogida de abrigos para que los menos afortunados no pasaran frío en el invierno, y hace trabajo voluntario en un hogar de ancianos local.

Lorelei McIntyre-Brewer, de 11, de Duncannon, Pensilvania, estudiante de sexto grado en la Escuela The Cove, creó una red de voluntarios que ha suministrado más de 12,000 almohadas especiales para niños en todo el mundo que se han sometido a una operación del corazón.

Kelsey Norris, de 13, de Bonaire, Georgia, estudiante de sexto grado en la Escuela Intermedia Bonaire, superó un inicio difícil en la vida para aportar más de 1,000 horas de trabajo voluntario y recaudar más de $20,000 para una gran variedad de causas que ayudan a niños y otras personas en situaciones difíciles.

Kenan Pala, de 13, de San Diego, California, estudiante de séptimo grado en la Escuela Intermedia Francis Parker, lanzó una iniciativa para beneficiar a personas desamparadas recaudando dinero para albergues locales, coordinando comidas cada trimestre en cocinas de albergues, y organizando un evento de donación de cereales que marcó un récord.

Meghana Reddy, de 18, de La Mesa, California, estudiante de último año en la Escuela Francis Parker en San Diego, usa tecnología de impresión en 3D para producir manos artificiales para niños y adultos en varios países que no pueden pagar prótesis comerciales.

“Estos homenajeados han hecho un trabajo ejemplar al contribuir a la salud y la vitalidad de sus comunidades, y esperamos ver las grandes cosas que lograrán en el futuro. Felicitaciones a cada uno de estos extraordinarios voluntarios jóvenes”, dijo John Strangfeld, presidente de la junta directiva y CEO de Prudential Financial, Inc.

“Es un privilegio celebrar a estos estudiantes no solo por su extraordinario servicio voluntario, sino por el ejemplo que han dado a sus iguales”, dijo Jayne Ellspermann, presidenta de NASSP. “Estos homenajeados demuestran que una persona realmente puede lograr un cambio” añadió.

Los premios Prudential Spirit of Community Awards (Premios de Prudential al Espíritu Comunitario) se crearon en 1995 para identificar y reconocer a jóvenes por un sobresaliente servicio voluntario y, al hacerlo, inspirar a otros a realizar también una labor voluntaria.

En los últimos 22 años, el programa ha homenajeado a más de 120,000 jóvenes voluntarios en el nivel local, estatal y nacional.