Decana de Ciencias Médicas recibe importante reconocimiento

Con el propósito de destacar su aportación a la formación de una nueva generación de farmacéuticos en Puerto Rico, la Escuela de Farmacia de la Universidad de Maryland reconoció con el premio Alumni Award of Service and Excellence in Education a la decana de la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas (EF-RCM), la doctora Wanda T. Maldonado Dávila.

El Alumni Award of Service and Excellence se otorga a alumnos que se han destacado por sus aportaciones en las áreas de educación, investigación, servicio comunitario y espíritu emprendedor a lo largo de los 175 años de historia de dicha institución.

“Para mí es un honor que en la celebración de los 175 años de fundada la Escuela de Farmacia de la Universidad de Maryland me hayan seleccionado como uno de sus exalumnos destacados a través de su historia. Además, me uno a un grupo de exalumnos a quienes respeto y admiro grandemente”, expresó la doctora.

Cabe señalar que este premio le fue otorgado gracias a su trabajo para transformar el currículo de la Escuela de Farmacia del RCM en uno que gradúa a profesionales con las destrezas más completas para competir en el campo laboral, al igual que otras aportaciones a la educación farmacéutica en general en Puerto Rico y en el exterior.

“Mi formación en la Universidad de Maryland me brindó una educación que me capacitó para iniciar mi carrera académica, y la Escuela de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas me ha brindado las oportunidades y experiencias profesionales por las cuales se me reconoce con esta distinción. Por ello, agradezco a todos mis compañeros, colegas, estudiantes y exalumnos con los que he colaborado durante mi carrera como docente en el Recinto de Ciencias Médicas, sin ellos, esta distinción no hubiera sido posible”, puntualizó la decana.

Cabe destacar que el pasado mes, bajo la tutela de Maldonado, EF-RCM logró ubicarse en la posición número 28 de 129 escuelas en el rango del porciento de egresados que aprobó la reválida nacional de Farmacia (NAPLEX) por primera vez, con una tasa de aprobación de 93%, lo cual la posiciona a la Escuela de Farmacia siete puntos porcentuales sobre el promedio nacional y sobre el 78% de las escuelas de farmacia de los Estados Unidos y Puerto Rico.