Estudiante de educación especial pide regalo a Gobernador

El estudiante William A. Delgado Morales, del Programa de Educación Especial (PEI) pidió hoy al gobernador entrante, Ricardo Rosselló Nevares, que enmiende con prontitud la carta circular del Programa de Ciencias del Departamento de Educación a los hechos de que se honren a los estudiantes con condiciones especiales.

En la carta, Delgado Morales hace un recuento de lo que ha vivido para que llegue a la conclusión de que lo mejor es que se enmiende la circular para “proteger los derechos” de las generaciones del País. Asimismo, indicó que ha sufrido discrimen en los trabajos e investigaciones que ha concretado por sus discapacidades y que, debido a eso, tuvo que moverse de escuela. Uno de esos sucesos, con su maestra de Ciencia, sucedió cuando esta -en un principio- le comentó que su investigación acerca de los parámetros físicos y microbiológicos en zonas costeras “no estaba bien” y no hubo apoyo de su parte.

Delgado Morales explicó que la mayoría de ese trabajo lo investigó estando en condición intensivo en el hospital HIMA, y que la redacción la hizo desde un cuarto en el hospital Cardiovascular.

Motivado por esto y por una reflexión sobre los suenos de los y las estudiantes del PEI, Delgado Morales alzó la voz a Rosselló Nevares, al gobernador saliente, Alejandro García Padilla, y al secretario de Educación, Rafael Román, a que enmienden esta circular.

Lea la carta íntegra:

——-

Mi nombre es William A. Delgado Morales. Tengo 17 años de edad y soy estudiante de la Escuela de Ingeniería de la Universidad del Turabo. Soy residente de Humacao. Mi interés por la ciencia y la investigación me han llevado a obtener grandes triunfos, pero con muchas dificultades. En la pasada edición de Feria Científica del Programa de Ciencias del Departamento de Educación, tuve la oportunidad de participar y de convertirme en parte de la delegación que representó a Puerto Rico en Phoenix, Arizona. El camino no fue fácil porque padezco una de las condiciones de salud más raras del mundo, la que me lleva constantemente al hospital. Sin embargo, deseo expresarle que mi discapacidad no es lo que hace difícil mi vida, sino los pensamientos y acciones de los demás al no entender que no soy diferente.

El pasado curso escolar me propuse trabajar arduamente por mis metas y deseos de triunfar en el área de la ciencia. Así que decidí realizar un trabajo de Feria Científica sobre los parámetros físicos y microbiológicos en zonas costeras. Parte de esta investigación, la realicé desde el intensivo del Hospital HIMA, verificando la información de cada bacteria encontrada y redacté, la mayor parte del trabajo, desde un cuarto del Hospital Cardiovascular de Puerto Rico porque no hay límites cuando se tienen metas definidas.

Mi esfuerzo en este proceso se vio frustrado y marginado cuando en un comienzo mi maestra de ciencias expresó que ese trabajo no estaba bien y no me brindó el apoyo y la ayuda necesaria. Esto me costó cambiarme de escuela y volver a empezar cuando ya cursaba mi cuarto año en el Distrito Escolar de Yabucoa. Aunque con mucha frustración y tristeza, decidí creer en mí mismo y en mi capacidad de salir adelante. En las diferentes etapas de las competencias, entendí y comprobé que el Programa de Ciencias del Departamento de Educación no honra los acomodos a los estudiantes del Programa de Educación Especial por no estar estipulado en su carta circular. En mi caso, no se honró ninguno de los acomodos estipulados en el PEI. Durante el viaje a Arizona, muchos de los que estaban allí no entendían la importancia de los acomodos lo que me dificultó el trabajo, en muchas ocasiones. Esto sin contar la presión emocional a la que era sometido.

Sin embargo, lo logré y hoy estoy aquí reflexionando sobre aquellos estudiantes del Programa de Educación Especial que desean competir, investigar y lograr sus sueños en el campo de la ciencia. No todos ellos tendrán la oportunidad y la fuerza que yo tuve para alcanzar las metas propuestas. Actualmente, ayudo a estudiantes de escuela superior en sus trabajos de Feria Científica y algunos de ellos son parte del Programa de Educación Especial. En la historia, parte de los grandes descubrimientos han sido realizados por personas discapacitadas y de escasos recursos que se han hecho a la idea de demostrar al mundo que no hay nada que limite nuestros sueños cuando queremos hacer cosas maravillosas. Es en estos momentos que debemos recordar las palabras del filósofo y educador puertorriqueño don Eugenio María de Hostos: “Ser pequeño, en definitiva, no es más que fabricar pequeñamente en lo grandioso”. Hoy día gozamos y disfrutamos esos grandes descubrimientos que han aportado al progreso de la humanidad. Ejemplo de admiración es Stephen Hawking quien no ha tenido límites para lograr lo que es hoy por hoy, un gran físico.

Por las razones antes expuestas, deseo solicitarle, como regalo de Navidad, para aquellos estudiantes del Programa de Educación Especial que desean trabajar en el área de la investigación científica, que se enmiende la Carta Circular del Programa de Ciencias para proteger los derechos y leyes que cobijarán a las próximas generaciones de nuestro país. Esto debe trabajarse con premura ya que las competencias comenzarán el próximo mes de enero. Espero su pronta contestación.

—-