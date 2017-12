Renne Toney, la mujer con los músculos más grandes del mundo

De acuerdo con Infobae, en febrero del 2006, Toney acudió al Arnold Classic, en donde consiguió un premio a los bíceps más grandes: 51 centímetros, y se convirtió oficialmente en la mujer con los brazos más grandes del mundo.

Con ese título puso fin a su carrera. "No aprecio que me dicten y me digan qué debo ser, hasta qué punto puedo y no puedo llevar mi cuerpo. Siempre va a ser así para mí. El mensaje que me gusta transmitir es ver lo que una mujer puede hacer", explicó la atleta sudamericana.