Kim Kardashian revela accidentalmente el sexo de su tercer bebé

Después de que este fin de semana Kim Kardashian hiciera una fiesta de bienvenida para su tercer bebé, la estrella de televisión finalmente reveló el sexo del nuevo heredero. Al ver la decoración de la extravagante celebración, muchos de los fanáticos apostaron por que la empresaria tendría una niña. Y en programa de Ellen DeGeneres, la socialité confirmó los rumores mientras explicaba cómo intentaba explicarle a su primogénita North que tendrá compañía. "El pasado fin de semana celebramos una fiesta del bebé, porque quería que North comenzara a darse cuenta de que algo va a suceder. La gente trajo juguetes y regalos y North se encargó de abrirlos todos al día siguiente. Y me dijo: 'Mamá, como mi hermanita aún no está en casa, creo que deberíamos poner todos los juguetes en mi habitación para que yo juegue con ellos y me asegure que de que estén bien para cuando ella llegue", explicó Kim.