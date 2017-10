'The Mountain Between Us', cuando luchar por tu vida es lo único que te queda

Dos extraños se unen bajo circunstancias desesperadas cuando su avión se estrella en las montañas. A la mitad del invierno y el clima realmente atroz, los protagonistas de la cinta no cuentan con más que con el apoyo mutuo para salir adelante. La ganadora del Óscar por Titanic, Kate Winslet, interpreta a Alex una intrépida periodista; mientras que el ganador del premio Golden Globe, Idris Elba, interpreta a Ben, un brillante neurocirujano. Sin tener nada en común, ellos deben superar sus diferencias lo más rápidamente posible para embarcarse en una travesía que los transformará, al viajar a través de cientos de kilómetros de territorio hostil.

Por el camino, Alex y Ben se dan cuenta que su mejor oportunidad para sobrevivir es trabajar juntos; a lo largo del tiempo aprenden a confiar el uno en el otro y a apoyarse mutuamente. Este es el impactante argumento de 'The Mountain Between Us'. Emotiva y visualmente sobrecogedora, la impactante película del maestro cinematógrafo Hany Abu-Assad, reconocido por su película Paradise Now, trata sobre la humanidad en su mejor momento y nos plantea la pregunta: ¿Puede el amor conquistar al miedo? “Es una épica historia de amor que se ubica dentro de un tema de sobrevivencia”, explica el director. “Tengo curiosidad acerca de lo que le sucede a los seres humanos bajo circunstancias extremas de suerte que, si no perdemos nuestra humanidad, esto nos puede ayudar a sobrevivir. La historia se sintió como algo original para mí", comenta Abu – Assad.