Esta mujer parapléjica soñaba con surfear, nunca imaginó que lo lograría

Fue difícil al princicpio regresar a su casa después de seis meses de terapia, de pronto ya no podía hacer todo lo que le gustaba hacer. Ella acostumbraba involucrase con las actividades de sus hijos, ambos surfistas, después del accidente su mayor deseo fue poder hacer surf. Gracias aun amigo de sus hijos logró hacer su deseo realidad. Miraba hacía arriba y ese color… el sonido fue como ser parte de todo ser parte del agua no puedo encontrar la forma de explicarlo. Esto realmente me enseñó que se puede tener un sueño y que las cosas pueden ser posibles.Esta historia tienen un par de años que fue compartida en la web pero aún sigue asombrando a las personas.