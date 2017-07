La niña que protagonizó el berrinche más dramático de internet

Un video donde una pequeña hacía berrinche porque su padre le quito la tablet se volvió viral en las redes sociales. Los hechos ocurrieron en 2015, sin embargo, en los últimos días se ha hecho viral debido a la locuacidad con la que se expresa la niña y la “escena de drama que le hace a su padre. Xihunel Olivares, padre de la menor, contó a Verne de El País que la menor solía a hacer ese tipo de berrinches y por eso la grabó, para que cuando ella crezca vea cómo se comportaba. “Lo que dice en el video es cierto, siempre la ando regañado, pero es que es bien tremenda (…) Esa vez empecé diciéndole que no la iba a llevar a los juegos y cuando vi que no me hacía caso le quité la tablet y fue cuando empezó a llorar”, explicó el padre de la menor. De acuerdo con el padre el léxico de la niña se debe a que en su casa se aprende de memoria frases de series como “La Familia P. Luche”, “La Guereja” o “El Nene Consentido”. Los usuarios de las redes sociales han quedado admirados por la capacidad dramática de la menor. Incluso, muchos le auguran un futuro como actriz de telenovela.