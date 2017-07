'The Walking Dead' estrenó nuevo tráiler de próxima temporada

El lema de la nueva temporada es “All Out War” o Guerra total.

En Comic-Con 2017, se presentó el tráiler extendido de la nueva temporada. Actores de “The Walking Dead” también se dirigieron a los asistentes, entre ellos asistieron: Andrew Lincoln, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan y Chandler Riggs junto al guionista del cómic original y creador de la serie, Robert Kirkman.

Recientemente uno de los participantes de The Walking Dead murió mientras grababan escenas de la nueva temporada.

“John murió después de resultar herido mientras hacía algo que amaba: ayudar a contar historias que emocionan y entretienen”, señaló el máximo responsable de la serie, Scott M. Gimple.

Los nuevos episodios de The Walking Dead se centrarán en el conflicto de la coalición de colonias Hilltop, The Kingdom y Alexandria contra The Sanctuary, bastión del villano Negan.

YouTube: Series Trailer MP